среда, 18 июля 2018 07:10

Доллар и евро подорожали на 2 коп. Фото: dreamstime.com

Национальный банк Украины на 18 июля установил курс доллара на уровне 26,22 грн. Это на 2 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро также подорожал на 2 коп. Стоит 30,69 грн.

Курс российского рубля — 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,24 грн, продают по 26,29 грн.

За евро предлагают 30,70 грн. Продают по 30,81 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

17 июля Нацбанк презентовал банкноту 20 грн образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты. Новая банкнота номиналом 20 грн будет введена в обращение 25 сентября 2018-го. В дизайне банкноты основные мотивы оформления почти не изменились. Остался портрет писателя Ивана Франко и изображения Львовской оперы. Также купюра сохранила зеленый цвет.

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