Сравнение экономики Беларуси, России, Украины: что, где и как

В Беларуси ниже безработица, но больше внешнего госдолга на каждого жителя, в России выше зарплаты и пенсии, а Украина – лидер по росту цен. Intex-press сравнила три страны-соседки по разным экономическим показателям.

Зарплаты

Самые высокие зарплаты у россиян. В переводе на доллары номинальная зарплата в России за июль составила 658 долларов, в Беларуси – 491 доллар, в Украине – 347 долларов.

Пенсии

Российские пенсионеры получают самые большие пенсии. Если перевести среднюю пенсию по стране в доллары, то получится, что в июле среднестатистический пенсионер в России получил 213 долларов, в Беларуси – 172 доллара, в Украине – 97 долларов.

Безработица

Уровень зарегистрированной безработицы самый низкий в Беларуси. В августе в нашей стране состояло на учете в качестве безработных 0,4% от экономически активных людей. В России уровень зарегистрированной безработицы в последнем месяце лета составил 0,9%, в Украине – 1,1%.

Цены

В лидерах по росту цен – Украина. За январь – август 2018 года стоимость товаров и услуг в этой стране выросла на 11,7%. В Беларуси цены увеличились на 4,7%, в России – на 2,4%. В нашей стране не так сильно, как в Украине, но существеннее, чем в России, подорожали продукты и непродовольственные товары. А вот по росту цен на услуги Беларусь на первом месте. За истекший период года услуги в Беларуси подорожали больше, чем на 10%. В России и Украине – на 3,9% и 8,9% соответственно.

ВВП

Валовой внутренний продукт – это стоимость всех товаров и услуг, произведенных на территории страны. Чем он выше, тем лучше. Самый высокий ВВП по итогам первого полугодия 2018 года у России, на втором месте Украина, на третьем – Беларусь. Если разделить размер ВВП на количество жителей страны, то Россия сохранит лидерство, а Украина уступит Беларуси. В первом полугодии 2018 года ВВП на одного россиянина составил 5160 долларов, на одного белоруса – 2973 доллара, на одного украинца – 1222 доллара.

Долги

Хотя внешний госдолг Беларуси почти в три раза меньше, чем у России, и примерно в два раза меньше, чем у Украины, в расчете на одного жителя сумма внешнего госдолга у нас самая большая. В августе 2018 года на каждого белоруса приходилось около 1,7 тысячи долларов внешнего долга страны, на каждого украинца – почти 900 долларов, на каждого россиянина – около 320 долларов.

Запасы

Золотовалютные резервы – ключевой показатель финансовой стабильности страны. Это финансовые активы (драгоценные металлы, иностранная валюта и т.п.), находящиеся в распоряжении Центробанка или Министерства финансов государства. На начало сентября больше всего золотовалютных резервов было у России, дальше шли Украина и Беларусь. Но в расчете на одного жителя ЗВР выглядят так: Россия – 3150 долларов, Беларусь – 759 долларов, Украина – 406 долларов.

Почему российская экономика развивается лучше, чем белорусская и украинская

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари»:

– Россия живет за счет «трубы» – экспорта газа и нефти. Остальная часть российской экономики тоже так или иначе связана с нефтегазовым комплексом. Беларусь не является великой нефтегазовой державой, хотя драйвером нашей экономики является переработка нефтепродуктов, поставляемых нам из России.

Украину следует рассматривать отдельно. В Украине превалирует сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность. Когда газ и нефть дорожают – России и Беларуси хорошо, а Украине – плохо, ведь она потребитель этих энергоресурсов. К тому же после 2014 года в Украине серьезно изменилась геополитическая ситуация. Страна лишилась серьезной части своей территории, и это не могло не сказаться на ее экономике.

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