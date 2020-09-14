сработает ли план восстановления экономики РФ

Падать некуда: сработает ли план восстановления экономики РФ





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Дмитрий Прокофьев

14 сентября 2020, 09:31

Составители плана восстановления экономики РФ ничем не рискуют.

Вице–премьер Белоусов объявил, что «план по восстановлению экономики», который переписывали несколько месяцев, наконец–то готов. Сейчас вот только Минэкономразвития пересчитает свой прогноз, и можно нести бумаги на подпись.

Вообще–то план должен был быть готов ещё 3 месяца назад, но в конце весны не было понятно, что будет с ценами на нефть, восстановлением мировой экономики, реакцией людей (и бизнеса) на карантин, а также результатами голосования и здоровьем начальства.

Зато теперь — понятно: баррель около $40, а мировая экономика восстанавливается. Аналитики Morgan Stanley ожидают даже более резкого V–образного подъёма, чем раньше. По их прогнозу, экономика США выйдет на доэпидемические показатели ко II кварталу 2021 года, а развивающиеся рынки (включая РФ) «в целом восстановятся к III кварталу 2021 года».



Bloomberg (со ссылками на российских экспертов) сообщает, что экономика РФ «справилась с пандемией лучше, чем многие ожидали». И приводит оптимистичные прогнозы относительно спада ВВП РФ в 2019 году (от –3,3% до –4,8%) и роста +3,8% в 2020 году. По итогам 2 лет всё равно выйдет стагнация, но на это уже никто не смотрит. Тем более что первоначальный прогноз правительства РФ предполагал спад чуть ли не на 10%.

Есть, правда, и ещё одно обстоятельство — кризис больнее всего ударил по развитым и диверсифицированным экономикам, потому что в их ВВП велика доля малого бизнеса и сервисов, сильно просевших во время карантина. Кстати, по оценке Bloomberg, экономика Саудовской Аравии в этом смысле пережила кризис так же «успешно», как и экономика РФ.

Российской экономике в ситуации карантина оказалось «некуда падать»: нефтяные качалки, трубопроводы и горно–обогатительные комбинаты работали, бюджетники получали зарплату, а государственные бизнесы — осваивали бюджетные деньги. Зато закрытие границ и торговых центров вместе с падением доходов людей придавили спрос на сократившуюся валютную выручку, что позволило избежать обвала рубля (ну и ЦБ помог интервенциями).

А сейчас на фоне провалившихся «сложных экономик» показатели «простой российской» выглядят прилично. Рост экспортной выручки в сочетании с падением потребления, ограничением спроса на валюту и плавной девальвацией рубля позволит не трогать ФНБ. Минфин уже опубликовал проект поправок в Бюджетный кодекс, согласно которым с 2021 года на покрытие дефицита бюджета можно будет тратить средства фонда не более чем на 1% ВВП. В живых деньгах — расходы из ФНБ ограничат суммой в 1,1 трлн рублей в год (около 92 млрд руб./мес.). Это примерно на 30% меньше, чем Минфин берёт из фонда сейчас. Разницу возьмут в долг, а не получится — так у людей. Налоги, учёт и контроль.

Так что в «госплан» можно закладывать рост даже не на 2,5%, а на целых 3%! Тем более — открою вам тайну — в экономике вроде нашей 2%–ные значения роста или падения ВВП на годовом интервале говорят больше об искусстве статистиков, чем о реальном положении дел. Объективный показатель — это, например, подушевой ВВП, выраженный в долларах, но он не растёт уже лет десять, и увеличивать его почему–то никто не предлагает.

Сама же антикризисная программа оценивается в 4,4 трлн рублей (4% ВВП). Кажется, много, но 11 лет назад, в 2009 году, на борьбу с последствиями падения нефтяных цен потратили в 2–3 раза больше. Правда, в 2009 году реальные доходы населения не снижались, а сейчас вопрос так уже не стоит. Речь только о том, чтобы в следующем году частично компенсировать их падение.

Интересно другое. Что будет с авторами и исполнителями «плана восстановления», если он вдруг не сработает? Не вырастет ВВП, не будут достигнуты «показатели национального развития». Вот этого всего — «уровень безработицы ниже 5%; рост реальных зарплат не менее 2,5%; уровень бедности ниже показателя 2019 года» и т. д. — не будет. Что–то помешает.

Что тогда? Начальников что, уволят? Назначат «с понижением»? Отберут активы? Чем рискуют люди, не выполнившие «план»? Да ничем.





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