СПУ выдвинула Киву кандидатом в президенты

Социалистическая партия выдвинула единого кандидата в президенты, приняла решение об участии СПУ в местных выборах и изменила символику

Такие решения были приняты сегодня на съезде партии, сообщили «ДС» в пресс-службе СПУ.

Для выдвижения единого кандидата на пост президента Украины была предложена кандидатура Ильи Кивы. В результате голосования решение о выдвижении Ильи Кивы для участия в президентских выборах было принято единогласно.

«Для меня это тяжелый крест и ответственность. Я буду делать ошибки, хочу вам сразу об этом сказать. Но я буду бороться, буду работать над собой. И я знаю, что с вашей поддержкой мы обязательно победим. Могу вам сказать точно, и в этом вы можете мне доверять, — я никогда не предам. Родина у меня одна. Я клянусь вам быть честным и преданным своей стране», — сказал Кива.

Далее члены СПУ единогласно проголосовали за утверждение новой символики партии, которая изображает сильный и волевой кулак.

«Меняется курс, меняется направление нашей партии. Мы будем бороться. Кулак всегда олицетворял борьбу и единство. Этот кулаг — залог победы над злом, коррупцией, преступностью. Кулак — это то, что сохранит наше будущее», — отметил Илья Кива.

Члены СПУ единогласно проголосовали за утверждение новой символики партии.

Общенациональный съезд Социалистической партии Украины состоялся во Дворце Спорта 3 ноября 2018 года. Количество участников достигло 2,5 тысяч человек. В мероприятии приняли участие члены Политического совета СПУ и главы региональных организаций партии.

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