Спрос на нефть в этом году оказался самым слабым с 2008 года – ВЕДОМОСТИ

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Евгений Разумный / Ведомости

Мировой спрос на нефть в январе – мае этого года вырос всего на 520 000 млн баррелей в день, сообщило в пятницу Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете. Это самый низкий показатель за аналогичный период с кризисного 2008 г. Тогда мировая экономика начала тормозить из-за нараставших проблем финансового сектора, а цены на нефть, превысившие $100 за баррель, стали подрывать потребление в импортирующих ее странах.

Сейчас мировая экономика тоже тормозит, хотя и по другим причинам. Одна из основных – торговая война между США и Китаем, которая негативно влияет на рост как мировой экономики, так и спроса на нефть, указывает МЭА. Рост спроса агентство назвало «очень вялым» и снизило его прогноз на текущий год в третий раз за последние четыре месяца – до 1,1 млн с 1,2 млн баррелей в день.

«Сейчас ситуация становится все более неопределенной: торговый спор между США и Китаем остается неразрешенным, и в сентябре должны быть введены новые пошлины», – говорится в отчете. Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что введет импортные пошлины на китайские товары еще на $300 млрд (в дополнение к уже установленным ранее на $250 млрд); таким образом, под них попадут все поставки из Китая.

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