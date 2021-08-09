Спорт має бути поза політикою. Але війна – це не політика

С помощью подмены понятий Россия создает мир, в котором на преступления против человека невежливо будет обращать внимание в «приличном обществе»

Люди возмущаются фразой, что «спорт вне политики», которую сказали по поводу объятий с россиянами. А вот я согласна. Хочу поддержать автора этих строк — депутата со Львова от «Самопомочи». Спорт действительно должен быть вне политики. Спортсменам должно быть все равно, кто за кого голосовал, кто какую партию представляет и какие ставки налогов лоббирует.

Но и здесь я вынуждена цитировать нормы международного права, война — это преступление. Еще раз по буквам, специально для представителя патриотической политической силы со Львова. Война — это не политика. Это преступление, которое включает в себя: убийства, исчезновения людей, пытки, разрушения, изнасилования, осиротевших детей, вдов, матерей, которые уже никогда не найдут покоя. И все это в массовом масштабе. Война — это преступление. Россия продолжает совершать его против украинцев уже восьмой год подряд. Тезис, что на преступление украинские граждане могут закрыть глаза только потому, что они спортсмены — абсурдный сам по себе. Тем более от депутата, то есть участником законотворческого процесса. Если ты потакаешь преступлению — ты соучастник.

Война — это преступление, которое включает в себя: убийства, исчезновения людей, пытки, разрушения, изнасилования, осиротевших детей, вдов, матерей, которые уже никогда не найдут покоя

Мне неприятно видеть, как в головах моих соотечественников прижился и пустил корни абсолютно российский пропагандисткой нарратив: «Война, оккупация украинских земель, смерти украинских военных и гражданских, узники Кремля, политические пленники — все это политика, над которой нужно подняться ради мира и диалога». Этот тезис российская информационная агентура продвигает как в Украине, так и на Западе. Нам предлагают признать, что война является чем-то вроде политической гонки, к которой следует относиться умеренно и с юмором. Это крайне опасная ситуация, ведь создается новый стандарт нормы и то, что еще вчера считалось недопустимым, с чем мир вынужден был бороться, завтра может стать распространенной практикой. С помощью подмены понятий «политика» и «преступление» Россия создает мир, в котором на преступления против человека, что совершает бешеное государство, невежливо будет обращать внимание в «приличном обществе».

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