Список Forbes 2020 — Бернар Арно оказался на первом месте

Гендиректор LVMH стал лидером в списке миллиардеров по версии Forbe

/ Фото: Pixabay

Пока глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупреждает, что мировая экономика рискует вернуться к Великой депрессии, журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг самых богатых людей мира.

Первое место в рейтинге занимает 71-летний генеральный директор группы компаний по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. В 2020 году его состояние оценивается в 117 млрд долл.

За год его состояние выросло на 1,9 млрд долл., или на 1,63%

На втором месте – 56-летний глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 115,6 млрд долл. (- 761 млн/-0,65%)

На третьей строчке расположился 65-летний основатель компании Microsoft Билл Гейтс – 110,6 млрд долл. (+259 млн/+0,23%).

Четвертое место в рейтинге занял один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов 90-летний Уоррен Баффет – 90,6 млрд долл. (+121 млн/+0,13%).

На пятом месте – 36-летний руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг с 82,2 млрд долл. (+134 млн/+0,16%)

В тренде

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Шестое место у 84-летного основателя и экс-президента Inditex Амансио Ортега – 79,4 млрд долл (+968 млн/+1,23%).

На седьмом месте – 76-летний председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle Лоуренс Джозеф – 68,2 млрд долл (-335/-0,49%).

Восьмое место – 47-летний разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж – 66.3 млрд долл. (+1,2 млрд/+1,78%).

Девятое место в рейтинге занимает 80-летний владелец холдинговой компании Grupo Carso Карлос Слим – 65.3 млрд долл (+440 млн/+0,68%).

Десятую строку в рейтинге занимает 47-летний разработчик и основатель (совместно с Ларри Пейджем) поисковой системы Google Сергей Брин – 63.9 млрд долл (+1,1 млрд/+1,78%).

Ранее мы писали, что Forbes назвал самую богатую американскую знаменитость в 2017 году.

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