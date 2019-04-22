Списали в утиль – Огонек № 15 (5560) от 22.04.2019

Сразу четыре атомные подводные лодки и два легендарных тяжелых атомных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» решено отправить на металлолом. На реализацию проекта выделено 2,7 млрд рублей. Мнения блогеров по поводу целесообразности такого шага разделились, ведь совсем недавно средства выделились для модернизации крейсеров.

Слишком рано!

Alexey-74 : «Неужели корабли этого класса настолько устарели? Корпус кораблей, по идее, должен служить еще очень долго. Неужели нельзя пройти модернизацию, как в случае с «Нахимовым»? Понятно, что глубокое переоснащение этих морских монстров очень дорогое удовольствие, но оно того стоит!»

Атомный музей

donavi49 : «Корабли жалко, хотя это, конечно, самые крупные надводные неавианесущие в современности, но далеко не самые крупные из сохранившихся. Если бы какой олигарх профинансировал музей, был бы респект и уважуха».

Поторопились

Корсар0304 : «На модернизацию «Адмирала Ушакова» и «Адмирала Лазарева» выделялись средства в рамках госпрограммы, реализация которой рассчитана до 2020 года. Была ли какая-то часть этих средств освоена, не сообщается. На мой взгляд, пока нет кораблей равного класса и вооружения, надо модернизировать старичков. Потому что само наличие такой мощи в порту заставляет супостата прикидывать, стоит ли начинать агрессию в отношении России».

Мечта дайвера

Kars : «Лучше просто отогнать на мелководье и бросить. Или утопить в виде искусственного рифа, драйверы еще бы скинулись на очистку от топлива и т. д.».

Блоги читала Елена Кудрявцева

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Цифра

1,6 млн работников

в Москве — приезжие, это 22,9 процента от общего числа занятых. За ней в тройке регионов с наибольшей долей приезжих сотрудников следуют Тюменская область (352 тысячи человек, 18,6 процента) и Санкт-Петербург (221 тысяча, 7,3 процента). В топ-3 субъектов РФ, из которых жители выезжают на заработки,— Московская и Ленинградская области (в основном это маятниковая миграция; соответственно 22,4 и 18 процентов от всех занятых) и Адыгея (17,1 процента).

Источник: «Российская газета»

3,9 трлн рублей

составил вклад Рунета в российскую экономику за минувший год. Это на 11 процентов больше, чем годом ранее. В общем объеме отечественной экономики доля интернета — 3,8 процента. Больше других принес сегмент «Электронная коммерция» — больше 1,95 трлн рублей, затем идет мобильный интернет — 1,6 трлн. Аудитория Рунета достигла 92,8 млн человек, то есть им охвачено 76 процентов населения. Прирост на 3 процента за год произошел за счет старшего поколения.

Источник: ТАСС

Каждый 5-й

человек трудоспособного возраста в мире регулярно опаздывает на работу из-за «непредсказуемой дорожной ситуации». Точнее, 22 процента. В России этот показатель — 13 процентов. Реже всего появляются на рабочем месте не вовремя финны, литовцы и норвежцы (4, 7 и 8 процентов соответственно). А чаще всего — жители Филиппин, Румынии и Хорватии (соответственно 37, 33 и 31 процент). Вместе с тем в дороге работает почти каждый второй, среди россиян — 41 процент.

Источник: «Коммерсантъ»

Настроение

Неспокойно на душе

Россияне — люди тревожные, и прежде всего их беспокоит личная жизнь. Большинство, а именно 52%, волнуется о здоровье близких, 41% испытывают страх за детей и внуков, собственное здоровье волнует каждого третьего. В масштабе страны 35% россиян озабочены повышением цен и общим обнищанием — это самый частый ответ. По сравнению с прошлым годом снизилась доля тех, кого беспокоит «угроза нападения других государств»,— с 36 до 29%, зато выросла доля тревожащихся по иным поводам: из-за угрозы гражданской войны — до 28%, массовой безработицы — до 26%. Мировая обстановка тоже подпитывает тревожность россиян: 45% страшат химическое и радиационное заражение воды, воздуха и продуктов питания.

Источник: ФОМ

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