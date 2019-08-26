Спикер Зеленского попыталась пошутить об отдыхе Богдана в Сен-Тропе. Новости политики

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель, комментируя отдых главы ОПУ Андрея Богдана в Сен-Тропе на День Независимости, решила напомнить об отпуске экс-президента Петра Порошенко на Мальдивах

Об этом она написала в комментариях под постом Богдана в Facebook, передает «ДС».

«Сен-Тропе не котируется. Только Мальдивы», — прокомментировала Мендель.

Как сообщалось, глава ОПУ Андрей Богдан провел День независимости Украины на элитном курорте во Франции, отмечая свадьбу друзей-юристов.

Сам Богдан в свойственной для себя хамской манере прокомментировал свое отсутствие: «В свободное от работы время, куда хочу туда иду. Хочу на свадьбу в Сан-Тропе. Хочу на фронт в Пески. Принципиально — не воровать (но этого Вам не понять)».

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