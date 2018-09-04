Спецслужбы США подбивают российских олигархов смести Путина

Стало известно, что правительство Соединенных Штатов Америки в период с 2014 по 2016 годы активно пыталось завербовать российских олигархов.

Информацию об этом опубликовало американское издание «The New York Times».

Так, заявлено, что делалось это якобы ради того, чтобы выяснить — действительно ли Российская Федерация вмешалась в американские выборы и «помогла» стать президентом Дональду Трампу. Однако некоторые российские средства массовой информации придерживаются иной точки зрения.

По их мнению, все это спланированная операция, а не случайная утечка информации. Возможно, утверждают российские СМИ, США пытались завербовать российских миллиардеров для того, чтобы отстранить от власти президента России Владимира Путина. Ведь сыграли же в государственном перевороте 2014 года на Украине свою значимую роль тамошние богачи. По-видимому, Америка пыталась «провернуть» Майдан и в России. Пока что не получилось.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что Соединенные Штаты Америки пытались завербовать российского миллиардера Олега Дерипаску. ФБР пыталось выведать у него, действительно ли действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп связан с российским правительством. Но олигарх оказался честным и не дал американским спецслужбам завербовать себя, а честно сообщил о случившемся властям РФ.

Фото: Fotodom. ru

Читайте также:

Эксперт: шпионаж — совсем не то, чем кажется



Дональд Трамп: «новый Гитлер» или последний шанс США?

Источник