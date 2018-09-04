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Спецслужбы США подбивают российских олигархов смести Путина

Политика 04 Сен 2018
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Стало известно, что правительство Соединенных Штатов Америки в период с 2014 по 2016 годы активно пыталось завербовать российских олигархов.

Спецслужбы США подбивают российских олигархов смести Путина. 391554.jpeg

Информацию об этом опубликовало американское издание «The New York Times».

Так, заявлено, что делалось это якобы ради того, чтобы выяснить — действительно ли Российская Федерация вмешалась в американские выборы и «помогла» стать президентом Дональду Трампу. Однако некоторые российские средства массовой информации придерживаются иной точки зрения.

По их мнению, все это спланированная операция, а не случайная утечка информации. Возможно, утверждают российские СМИ, США пытались завербовать российских миллиардеров для того, чтобы отстранить от власти президента России Владимира Путина. Ведь сыграли же в государственном перевороте 2014 года на Украине свою значимую роль тамошние богачи. По-видимому, Америка пыталась «провернуть» Майдан и в России. Пока что не получилось.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что Соединенные Штаты Америки пытались завербовать российского миллиардера Олега Дерипаску. ФБР пыталось выведать у него, действительно ли действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп связан с российским правительством. Но олигарх оказался честным и не дал американским спецслужбам завербовать себя, а честно сообщил о случившемся властям РФ.

Фото: Fotodom. ru

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