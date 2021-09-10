Специфику продаж на маркетплейсах обсудили на онлайн-тренинге в Балаково

Вчера в Балаково на базе бизнес-инкубатора прошел онлайн-тренинг «Электронная коммерция» для предпринимателей и самозанятых, планирующих продавать свою продукцию на маркетплейсах.
Участники получили представление о работе с маркетплейсами, как самом эффективном и популярном способе продаж в онлайне, предоставляющем производителям и владельцам товаров возможность предложить свои товары миллионам потенциальных покупателей.
На тренинге узнали:
– Как подготовиться к выходу на маркетплейсы.
– Алгоритм выхода на маркетплейсы.
– Специфика продаж на маркетплейсах.
– Маркетинг: возможности продвижения товаров на торговых онлайн-площадках.
Спикером выступила Ольга Перцева, менеджер по маркетингу Бизнес-инкубатора в Балаково, сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП».
Напоминаем, что продолжает работу «Горячая линия» МАУ «Бизнес-инкубатор БМР». Номер телефона 62-11-64. Официальный сайт МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» , группа «ВКонтакте» », страница в «Инстаграм»
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