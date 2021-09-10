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Специфику продаж на маркетплейсах обсудили на онлайн-тренинге в Балаково

E-commerce 10 Сен 2021
Специфику продаж на маркетплейсах обсудили на онлайн-тренинге в Балаково
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Вчера в Балаково на базе бизнес-инкубатора прошел онлайн-тренинг «Электронная коммерция» для предпринимателей и самозанятых, планирующих продавать свою продукцию на маркетплейсах.



Участники получили представление о работе с маркетплейсами, как самом эффективном и популярном способе продаж в онлайне, предоставляющем производителям и владельцам товаров возможность предложить свои товары миллионам потенциальных покупателей.


На тренинге узнали:


– Как подготовиться к выходу на маркетплейсы.


– Алгоритм выхода на маркетплейсы.


– Специфика продаж на маркетплейсах.


– Маркетинг: возможности продвижения товаров на торговых онлайн-площадках.


Спикером выступила Ольга Перцева, менеджер по маркетингу Бизнес-инкубатора в Балаково, сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП».


Напоминаем, что продолжает работу «Горячая линия» МАУ «Бизнес-инкубатор БМР». Номер телефона 62-11-64. Официальный сайт МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» , группа «ВКонтакте» », страница в «Инстаграм»

  • Фото:
    © Балаковского бизнес-инкубатора
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