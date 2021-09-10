Специфику продаж на маркетплейсах обсудили на онлайн-тренинге в Балаково



Вчера в Балаково на базе бизнес-инкубатора прошел онлайн-тренинг «Электронная коммерция» для предпринимателей и самозанятых, планирующих продавать свою продукцию на маркетплейсах.





Участники получили представление о работе с маркетплейсами, как самом эффективном и популярном способе продаж в онлайне, предоставляющем производителям и владельцам товаров возможность предложить свои товары миллионам потенциальных покупателей.



На тренинге узнали:



– Как подготовиться к выходу на маркетплейсы.



– Алгоритм выхода на маркетплейсы.



– Специфика продаж на маркетплейсах.



– Маркетинг: возможности продвижения товаров на торговых онлайн-площадках.



Спикером выступила Ольга Перцева, менеджер по маркетингу Бизнес-инкубатора в Балаково, сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП».



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