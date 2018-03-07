Специалисты спрогнозировали курс доллара в начале весны









При этом, как предсказывает екномист Борис Кушнирук, доллар к началу весны будет стоить 26 — 27 грн. Как сообщает replyua.net ссылаясь на Сегодня, об этом сказал директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«На сегодняшний момент спрос на валюту довольно низкий». Большее воздействие на курс влияет количество денежных средств на руках у самих украинцев. По его словам, сегодня в распоряжении населения находится порядка 80 млрд. долларов.

«Значительное воздействие на курс у нас оказывают деньги гастарбайтеров».

«Поэтому говорить о миллиарде от МВФ просто забавно. Экспорт и импорт также оказывают воздействие, однако сегодня у Украинского государства с экспортом трудностей нет — деньги поступают», — подчеркнул экономист. «Ежели гастарбайтеры привезут на праздники больше денежных средств, то будет ревальвация», — подчеркнул экономист, добавив, что в данный момент у украинской экономики нет огромных сложностей.









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