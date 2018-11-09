Спектакль по пьесе Сенцова выйдет 7 декабря

Премьера спектакля по пьесе Сенцова состоится в Киеве на «Сцене 6» 7 декабря

Сюжет антиутопии «Номера» напрямую связан с судьбой ее автора, незаконно заключенного в России, передает «ДС» со ссылкой на «Цензор. НЕТ».

Это рассказ об обществе заключенных, которое пытается побороть свои страхи, получить утопическую свободу, но продолжает бежать по кругу. В утопическом мире номеров все подчиняется строгой системе и верховному богу — Нулю. Десять героев уже привыкли все время бежать по кругу. У них нет права выбирать как жить и кого любить. Они существуют по инерции, пока один из них не начинает протестовать против привычного порядка вещей.

Режиссер спектакля — одна из самых перспективных представительниц современного театрального искусства Украины Тамара Трунова. Она работает в Академическом театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра. В Манчестерском театре The Royal Exchange Трунова осуществила постановку «The people are singing», рассказывающую о влиянии войны на Востоке Украины на жизнь отдельных людей. В этом году режиссер также осуществила постановку по пьесе драматурга Натальи Ворожбит «Плохие дороги».

По словам инициаторов и организатров постановки, сам Сенцов очень ждет постановку «Номеров». Параллельно длится работа над одноименным фильмом по его сценарию.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, находясь в российской тюрьме, дистанционно руководит постановкой пьесы в Киеве.

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