Спасут ли украинскую экономику досрочные выборы?

Александр Охрименко, «Корреспондент»

28.02.2018 11:22

Политики всегда любят поговорить больше об выборах, чем о реальной работе наших народных депутатов и министров.

Но рост экономики после обвала такой мелкий, что можно только ругаться. До Майдана средняя зарплата была около 450 евро, а теперь около 250 евро. Может, внеочередные выборы способны все изменить?

Политики всегда любят поговорить больше об выборах, чем о реальной работе наших народных депутатов и министров. Во многом обвал экономики и кризис экономики Украины 2014-2015 годов это дело рук и наших депутатов Верховной Рады, которые своими действиями до избрания и во время работы в Раде нанести вред экономику Украины больше, чем любой мировой экономический кризис. Много вреда экономике Украины принесли и наши горе-министры, которые больше занимаются «решением своих вопросов», чем реальной экономикой. Порошенко и Гройсман может сколько угодно рассказывать об успехах реформ в Украине, но стоит просто напомнить пару их «успехов»: кредитования бизнеса не работает, падение экспорта Украины по сравнению с 2013 годом пугает, зарплата выросла, но цены выросли еще больше и поэтому по паритету покупательной способности до уровня 2013 года зарплате еще расти и расти, долги по тарифах ЖКХ установили экономический рекорд, а количество украинцев ехавших на заработки восхищает или пугает. Все это и есть «реальные реформы» нашей власти. Тогда может действительно стоит эту власть поменять и сразу будет экономическое чудо.

Все последние опросы показывают — украинцы хотят радикальных изменений к лучшему. Хотя 15% считают, что ничего менять не надо, чтобы не было еще хуже. Вот это хуже и настораживает. Украинцы не верят, что новые выборы в Верховную Раду или нового Президента Украины смогут улучшить жизнь в Украине. Может они правы.

Беда нашей власти и наших политиков, что они никак не могут избавиться от «синдрома Майдана». Уже многие и забыли о Майдане или стараются о этом не вспоминать, но наши политики никак не могут понять, что экономика и вообще будущее Украины зависит от стабильности, а не от митингов и провокаций. Можно сколько угодно говорить о росте инвестиционной привлекательности Украины, хвастаться ростом показателей Украины в международных рейтингах, но все это мало чем помогает стране привлекать реальных инвесторов. Сейчас только некоторые украинские бизнесмены могут и знают, как вести бизнес в Украине в том бардаке, когда выходки радикалов и представителей нашей власти не имеют никакой логики, но зато наносят больше вреда самой Украине, чем кто-либо другой. В результате настоящие зарубежные инвесторы просто боятся Украины, а наши инвесторы скорее склонны инвестировать немного, так как не знают, что будет дальше, а поэтому большая часть денег остается в оффшорах, на всяк случай.

Вот такие у нас могут выборы и такая у нас может быть экономика. Было бы хорошо, чтобы в новую Верховную Раду пришли только партии украинских олигархов, и чтобы они смогли сформировать свое правительство, где за каждым министром был бы свой олигарх. Это бы действительно стабилизировало ситуацию в стране и позволило бы проще решать бизнес вопросы, так как было бы хотя бы понятно, кто чем руководит и с кем можно вести переговоры. Так же было бы хорошо, чтобы, как во времена Кучмы, области разделить между олигархами и местными бизнесменами, они был действительно реально бы развивали эти регионы и даже инвестировали бы солидные деньги, а не прятали их в оффшорах. Все это можно и нужно. Но просто поменять одних политических крикунов и проходим в Верховной Раде на других чудиков не стоит. Это ничего не даст для экономики Украины и для самых украинцев. Самая радикальная реформа Украины — это прекратить все эти глупые «реформы» и дать бизнесу спокойно поработать.





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