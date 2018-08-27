«Спасибо за торговую войну!» Чему Трамп научил китайцев

В минувший четверг Вашингтон ввел новые пошлины на ряд товаров из КНР, Пекин ответил симметрично. Шансов на урегулирование китайско-американских торговых споров практически не осталось. Между тем на Центральном телевидении Китая показали большой видеосюжет с благодарностями в адрес Дональда Трампа. За что в Поднебесной признательны американскому президенту и как дальше будут развиваться отношения между Востоком и Западом

Новые удары

Сообщение о том, что вступили в силу пошлины на китайский импорт, появилось на сайте Министерства торговли США 23 августа в 12 часов по пекинскому времени.

Вашингтон обложил дополнительной пошлиной в размере 25% китайские мотоциклы, паровые турбины и железнодорожные вагоны, пластмассы и химикаты, а также другие товары — всего 279 позиций.

Пекин отреагировал через минуту. «КНР в ответ на введение США повышенных пошлин на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов 23 августа в 12:01 по пекинскому времени официально привела в действие решение о 25%-ных пошлинах на импорт американских товаров объемом 16 миллиардов долларов», — сообщили по Центральному телевидению Китая.

Ответные пошлины распространяются на 333 товарные позиции, включая уголь, медицинские инструменты, отходы производства, автомобили и автобусы.

Символично, что обе страны обменялись выпадами в области внешней торговли, не дожидаясь окончания переговоров об урегулировании торговых споров, которые проходили в это время в столице Соединенных Штатов.

Аналитики предполагали, что дискуссия окажется продуктивной — в ожидании компромисса между Пекином и Вашингтоном биржевые индексы в Азии поползли вверх впервые за долгое время.

Однако ожидания не оправдались. Впрочем, Трамп еще до начала переговоров заявил, что не особо рассчитывает на результат, так как «Китай находился в привилегированном положении слишком долго и это его испортило».

Будущие сражения

Теперь Минторг США по поручению Дональда Трампа готовит список очередных пошлин еще на 200 миллиардов долларов. Китай пообещал ответить 60 миллиардами, включив в свой перечень американскую агропродукцию, промтовары и сжиженный газ.

Несимметричность таможенных мер объясняется дисбалансом в двухсторонней торговле: экспорт из Китая в США в 2017-м составил 505,6 миллиарда долларов, поставки же в обратном направлении — лишь 130,4 миллиарда.

Соответственно, у Пекина просто физически меньше возможностей для ответа.

Это не означает, что Китай молча смирится с действиями американцев. Просто ответы будут асимметричными.

Например, по мнению экспертов, в Поднебесной уже начали манипулировать курсом юаня, чтобы снизить потери от новых американских пошлин. Об этом же говорил и Дональд Трамп в прошлый понедельник.

Американский президент уверен, что КНР занижает курс своей валюты, пытаясь сделать экспорт более рентабельным, а американские товары — слишком дорогими для китайских потребителей. При этом Трамп раскритиковал американский Центробанк за слишком быстрое повышение ставок.

Это заявление главы Белого дома вызвало тревогу аналитиков по поводу возможной девальвации американского доллара.

«В ходе торговых дебатов все чаще будет вставать вопрос о курсах валют, — предупредил Чарльз Даллар, бывший чиновник Министерства финансов США и один из разработчиков соглашения «Плаза» 1985 года о мерах по ослаблению доллара. — Это неизбежно».

Главный экономист JP Morgan Chase & Co. по США Майкл Фероли также отметил в своем отчете, что «сегодня нельзя исключать интервенции с целью ослабить доллар». Аналитики Deutsche Bank и Oppenheimer Funds разделяют это мнение, считая, что «валютные интервенции уже не являются чем-то оторванным от реальности».

И все эксперты сходятся в том, что переход Штатов к более протекционистской валютной политике негативно скажется на статусе доллара как мировой резервной валюты, а также может привести к снижению спроса на американские активы.

Еще один сокрушительный удар по США Пекин способен нанести на долговом рынке. На КНР сейчас приходится почти 20% принадлежащих иностранцам американских гособлигаций. Общий объем китайского пакета трежерис оценивается в 1,2 триллиона долларов. Выбросив на рынок даже часть этих бумаг, Пекин обеспечит Вашингтону огромные финансовые проблемы.

Корейский фронт

Белый дом то ли не верит в подобную перспективу, то ли просто предпочитает не думать о последствиях и продолжает обострять отношения с Пекином.

В российских СМИ сообщалось, что в прошлый вторник США ввели санкции против двух российских судоходных компаний и шести принадлежащих им судов за поставки нефтепродуктов в КНДР в обход американских санкций. Однако практически никто не упомянул, что в тот же самый санкционный список попали и несколько китайских компаний.

Крупнейшая из них, Dandong Zhicheng, обвиняется в закупках северокорейского угля с 2013 года на сумму 700 миллионов долларов.

Госдепартамент США со ссылкой на некоего перебежчика из КНДР утверждает, что Северная Корея не только использует Dandong Zhicheng для продажи угля, но и покупает через нее необходимые товары, в том числе сахар, резину, нефтепродукты и соевые бобы. При этом, по словам перебежчика, более 95% поступлений иностранной валюты от экспорта угля направляется на реализацию северокорейских военных программ, включая создание ракетно-ядерного оружия.

Напомним: на прошлой неделе советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что «совершенно точно» существует угроза вмешательства в промежуточные выборы 2018 года не только со стороны России, но также со стороны Китая, Ирана и КНДР.

Эстафету подхватил автор законопроекта о новых санкциях против России сенатор Крис Ван Холлен, сообщивший о новой санкционной стратегии США. Теперь речь пойдет не о санкциях в отношении отдельных лиц и компаний, а об ограничениях, касающихся целых отраслей экономики разных стран.

Судя по всему, Штаты видят в России, КНР, Иране и Северной Корее новую «ось зла» и намерены впредь вводить против этих государств общие санкции на основе схожих обвинений.

Спасибо, Дональд!

Пока аналитики международных банков наперебой подсчитывают возможные убытки от нового витка торговых и санкционных войн и строят апокалиптические прогнозы, на китайском международном телеканале CCTV-4 показали видеосюжет, в котором выражается благодарность президенту США Дональду Трампу.

«Только благодаря вам Китай меняется к лучшему», — говорит автор сюжета, а затем полушутя-полусерьезно перечисляет решения вашингтонской администрации, которые принесли пользу его стране.

Так, ограничения на приобретение высокотехнологичных американских компаний «показали китайцам, что существуют великолепные объекты для инвестиций за пределами США».

«Объем приобретений Китая в Европе составил 20 миллиардов долларов за первую половину этого года, что в девять раз больше, чем в США», — отмечает автор сюжета.

«Если бы не вы и санкции на ZTE, то у нас до сих пор не было бы четких представлений о состоянии полупроводниковой промышленности Китая, теперь же в нее вложат больше средств», — продолжает журналист.

Также он «от лица китайских врачей» благодарит Трампа «за необходимость отказаться от таких вредных для здоровья американских продуктов, как ветчина и бурбон».

«Спасибо вам, что продемонстрировали нам уникальный метод руководства, который я именую «Око Трампа», — ехидничает репортер. — Наши кадровики должны перенять вашу стратегию найма, увольнения и еще раз увольнения сотрудников».

Будем скромнее

Кроме того, китайский журналист благодарит американского президента за то, что он напомнил китайцам о скромности.

«Невозможно выразить всю благодарность за акцентирование внимания на слабостях, возникших от самоуверенности и самодовольства, — иронизирует автор сюжета. — Ведь, как говорят в Китае, самая жирная свинья станет колбасой».

Примечательно, что на прошлой неделе The Wall Street Journal опубликовал большую статью о PR-стратегии Китая в торговой войне: все сводится к принципу «спрятать свою силу» и быть скромнее.

В частности, из китайских государственных СМИ в последнее время полностью исчезли упоминания о программе «Сделано в Китае — 2025», направленной на развитие в стране новейших технологий. Именно эта программа стала главной причиной второй волны американских торговых ограничений на китайские товары.

Кроме того, в центральных изданиях регулярно выходят статьи с утверждениями о том, что «Китай обладает нулевыми стратегическими амбициями и не собирается заменять США в качестве мирового лидера», что «все китайские планы направлены на внутренне развитие и не подразумевают наступательную стратегию».

Газета китайской компартии «Жэньминь жибао» опубликовала целую серию материалов, призывающих читателей не называть Китай мировым лидером в тех или иных сферах, поскольку «преувеличение своих успехов предполагает недоверие и может иметь неприятные последствия для страны».

Максим Рубченко, РИА

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