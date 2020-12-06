Спасется ли Венесуэла от атак США при Байдене | Кристиан Б. Малапарте

06 декабря 2020, 12:09

В Венесуэле сегодня решается, как будет выглядеть мировая экономика в ближайшие 4-5 лет.



Фото: © globallookpress

На 6 декабря 2020 года в Венесуэле назначены выборы в национальное собрание.

Казалось бы, событие, имеющее исключительно внутриполитическое значение для страны. Ну максимум, для региона. Но в действительности в этот морозный для нас и жаркий для самих венесуэльцев [сухой сезон наступает в середине декабря — авт.] день определится, как будет выглядеть мировая экономика ближайшие 4-5 лет.

Дело в том, что истекает срок полномочий главного баламута страны — Хуана Гуайдо, нынешнего лидера оппозиции и главы Национальной Ассамблеи, провозгласившего себя президентом. Антиправительственные партии уже заявили, что не будут участвовать в выборах, но легитимный (и де-факто) президент Николас Мадуро и так дал ясно понять, что им путь в заксобрание заказан.

Разумеется, юридические формальности никого в Венесуэле уже два года не интересуют. С тех самых пор, как Гуайдо спровоцировал жесточайший в истории страны политический и экономический кризис. Несомненно, подобное было бы ему не под силу без международной поддержки. И её ему незамедлительно оказали.

globallookpress

ЕС и США молниеносно признали Гуайдо президентом. Словами не ограничились. Мы сами не считали, но, по словам Николаса Мадуро, из Вашингтона лидера оппозиции проспонсировали на 800 миллионов долларов.

Далее были протесты, столкновения, убийства, взаимные обвинения со стороны власти и неудавшихся узурпаторов. Но определяющее решение для нынешнего положения Венесуэлы было принято за пределами страны. Дональд Трамп ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это обесценило национальную валюту. Инфляция измеряется тысячами процентов. Власти пошли на беспрецедентные меры — запустили национальную криптовалюту — петро, поскольку стабилизировать боливар в данной ситуации нереально.

Спасаясь от голода и мародеров, из Венесуэлы хлынули беженцы. С начала кризиса, по данным ООН, страну покинули около пяти миллионов человек. И угадайте, кого во всём этом обвиняет вашингтонский истеблишмент и ведущие американские СМИ? Разумеется, не тех, кто мановением руки загнал в подвал ключевую отрасль страны. Не тех, кто спонсирует профессиональных зачинщиков уличных погромов. Обвиняют действующее руководство, которое несмотря на смерть главного антагониста Штатов Уго Чавеса [при странных обстоятельствах — авт.] остается весьма несговорчивым.

За 50 лет, прошедших со времен войны во Вьетнаме, методы «самой великой демократии» практически не изменились. Американцы выселяли вьетнамских крестьян с территорий, где те проживали веками, поливали джунгли химикатами и напалмом. А виноваты в этом, согласно официальной пропаганде, были Хо Ши Мин и Во Нгуен Зиап. Дескать, прогоните их, и мы перестанем поливать вас жидким огнем.

Krista Kennell/ZUMAPRESS.com

Извращенная логика в духе «мир — это война, свобода — это рабство». Вот и сейчас The New York Times с упоением стервятника строчит жалостливые статьи про то, что полиция и спецслужбы Венесуэлы проводят рейды среди благотворительных продовольственных организаций, подозревая тех в антиправительственной деятельности.

Ай-ай-ай, злые дяди в погонах мешают раздавать детям еду. Вообще-то до санкций и беспорядков необходимость в подобных организациях была минимальной. Не голодали люди и не приходилось им сбегать из страны в таком количестве.

К слову, крупнейшие американские сети фастфуда Pizza Hut и Burger King продолжают спокойно работать в Венесуэле. И, чтобы не упустить выгоду, даже стали принимать Bitcoin и другие криптовалюты. То есть, торговать с «преступным режимом» Каракаса можно и не зазорно, но только в одну сторону: продавать — пожалуйста, но пополнять истощенный венесуэльский бюджет — ни за что.

Но, как мы уже отметили, время Гуайдо на исходе. Народ Венесуэлы не дождался от него решительных мер в борьбе с коронавирусом. Его патрон — Трамп, скорее всего, проиграет выборы. И на смену придет администрация демократов, которая в извечной дихотомии кнута и пряника в отношении Латинской Америки символизирует собой пряник. Или, вернее будет сказать — донат, то есть пончик.

White House/via Globallookpress.com

Не случайно именно под конец президентства демократа Клинтона в Южной Америке стартовал так называемый «Левый поворот». Моралес, Ортега и Чавес, воспользовавшись тем, что Вашингтон ослабил вожжи в регионе, смогли расправить плечи в Венесуэле, Никарагуа и Боливии. В главной половине главного южноамериканского рынка Mercosur, в Бразилии и Аргентине, тогда к власти пришли лево-центристы Киршнер и Лула Да Силва. При Обаме стали налаживаться отношения с Кубой. После короткого охлаждения при Трампе в администрации Байдена уже заговорили о возобновлении работы на Кубе Western Union — главного способа финансового сообщения с родиной для кубинцев, переехавших в Штаты.

Словом, весьма вероятно, что и нефтяные санкции будут сняты с Венесуэлы в самом недалеком будущем. Мадуро поспешил поздравить Байдена и забросил проверочный крючок: в нарушение запрета возобновил прямые поставки нефти в Китай. Разумеется, это было согласовано с Пекином, который, как нам известно, имеет некоторое влияние на Джо Байдена.

Не нужно быть финансовым и геополитическим аналитиком, чтобы предсказать, что сулит возвращение Венесуэлы на рынок. Ситуация напоминает времена ядерной сделки с Ираном. Успех сделки предусматривал, что с Ирана снимут нефтяные санкции. Одна новость о выходе столь крупного игрока из тени сразу обрушила цены на черное золото (которые скоро впору будет называть черным серебром). Вкупе с демпингом ОАЭ и Саудовской Аравии и частичным отказом от углеводородного топлива в рамках борьбы с изменением климата.

Словом, перспективы для экспортеров нефти не самые радужные. Впрочем, кто сейчас решится загадывать. В свое время столь многообещающая сделка с Ираном забуксовала на ровном месте, и всё это привело к тому, что в духе Средневековья начали убивать иранских физиков-ядерщиков.

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