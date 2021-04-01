Спасет ли «удавка» МВФ «на шее» народа Украины ее экономику? | В мире | Baltnews

Экономика Украины чувствует себя некомфортно без финансовых вливаний со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Такое признание сделал в разговоре с порталом Liga.net украинский министр финансов Сергей Марченко. Еще в конце 2020 года стало заметно усиление негативных тенденций в экономике страны из-за нехватки финансовой поддержки извне, указал он.

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Кредиты МВФ – база, на которую Украина рассчитывает.

«Нам уже некомфортно. Так было еще в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами», – заявил Марченко в ответ на вопрос журналиста, который касался срока, в течение которого Украина может более-менее комфортно чувствовать себя без денег МВФ.

Это честный ответ. Украине, по-видимому, критически необходимо получить финансирование. Государственный бюджет Украины формируется на базе этих вливаний. Больше денег брать неоткуда. По словам Марченко, Украина ждет новых транзакций.

«Они предусмотрены бюджетом, у нас нет возможности получить доходы из другого источника. Программа МВФ – наш базовый сценарий», – сказал министр финансов Украины.

А сложность в чем?

Желание Украины получать средства от МВФ – это только одна сторона вопроса, но есть и другая – требования МВФ, которые украинской стране необходимо выполнить. Министр финансов ответил, что история с МВФ – это не о том, «договорились или нет» стороны, а об ответственности и способности выполнять взятые на себя обязательства.

«Украина подписывает программу по определенным позициям. После этого не может стоять вопрос, чтобы какую-то из них снять или не выполнить – это наши обязательства», – пояснил министр.

На данном этапе они заключаются в следующем: энергетические вопросы (отрегулировать работу рынков газа и электричества), вести эффективную антикоррупционную политику, реализовать судебную реформу, а также сократить объем дефицита бюджета до 3,5% ВВП. Это задачка не из легких, отметил Марченко: «В части компетенции Минфина есть дискуссии относительно бюджетного баланса на 2022–2023 годы. МВФ видит необходимость снижения дефицита до 3,5% ВВП, мы хотели бы смягчить это движение, ведь каждый год сокращать дефицит бюджета на 2% – это политически сложная задача для любого министра финансов».

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Таким образом, рассчитывать на средства МВФ Украина может только при условии выполнения пунктов соглашения. Сколько на это уйдет времени – вопрос открытый. На него Марченко не ответил. По его словам, дискуссии по этому вопросу ведутся каждые три недели, МВФ наблюдает за происходящими на Украине изменениями в режиме реального времени.

Напомним, что ранее тотальную зависимость украинской экономики от Международного валютного фонда уже признавал Владимир Зеленский. В апреле прошлого года в статье для El País он написал о том, что, если страна не получит финансовой поддержки от фонда и Всемирного банка, население окажется в нищете.

Экс-депутат Рады пожаловался на унижение Украины со стороны МВФ

В декабре 2019 года Украина согласовала с МВФ программу расширенного финансирования сроком на три года. Сумма, на которую рассчитывает украинская сторона, составляет 5,5 млрд долларов. Но совет директоров еще не выдал Украине новый «кредит». МВФ опасается, что без принятия должных законов, которые смогут регулировать эту ситуацию, Украина просто не будет возвращать вложенные в нее деньги.

В ноябре МВФ нанес очередной удар украинской экономке своим отказом выделять Украине экстренную финансовую помощь. Украинские чиновники обиделись. Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров тогда заявил, что МВФ занимается шантажом. По его словам, после 2014 года ни одно из украинских правительств ни разу не проводило с МВФ серьезные и жесткие переговоры, отстаивая собственные интересы.

Килинкаров считает, что в МВФ, понимая слабость Украины, переходят к открытому диктату и требуют то, что необходимо для защиты интересов главных спонсоров организации – США: «Отказ МВФ выдавать Украине новые кредиты – это начало очередного этапа шантажа с требованием принять новый пакет законов, который на самом деле Украина и так уже приняла: закон о продаже земли и приватизации государственных корпораций».

Отметим, что тогда МВФ объяснил свой отказ тем, что Украина должна работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия.

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