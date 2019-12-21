Спасет ли мир органическое земледелие?

В последнее время экологическая повестка стала очень популярной. Вопросы глобального потепления, истощения ресурсов и загрязнения природы не сходят с полос газет. Не обошла эта волна и сельскохозяйственную сферу: люди обеспокоены доступностью пищи и ее качеством. Немалое влияние на общественное мнение оказывают противники использования химикатов и ГМО в сельском хозяйстве. По этой причине люди обращают все большее внимание на органическое земледелие, которое призвано обеспечить людей здоровой и доступной пищей, не загрязняя природу химикатами.

Одним из сторонников органической агрокультуры был Деннис Медоуз, автор серии бестселлеров “Пределы роста”. В своих книгах он предрекает, что мировая экономика в ближайшие десятилетия не сможет расширять производство, столкнувшись с экологическими ограничениями. В прошлых заметках я вкратце обсудил концепцию пределов роста и воззрения Медоуза на динамику глобального уровня жизни. Сегодня мы поговорим о его взглядах на будущее сельского хозяйства.

Медоуз сурово критикует существующую агрокультуру. Современные методы, по его словам, “приводят к значительному нарушению экологического равновесия”.1 В качестве альтернативы ученый представляет органическое земледелие. По словам Медоуза “высокие урожаи можно получать устойчиво, без широкого применения химических удобрений и пестицидов”.2 Он призывает перенаправить усилия специалистов на совершенствование органической агрокультуры, и видит в этом ключ к устойчивому развитию сельского хозяйства.

Что такое органическое земледелие?

Органическое земледелие, которое правильнее называть экологическим, предполагает минимальное использование искусственных удобрений и ядохимикатов, отказ от генномодифицированных культур. Чтобы поддерживать плодородие земли, сторонники экологических методов предлагают максимально использовать севообороты и органические удобрения. Отсюда и пошло название этого направления агрокультуры. Вместо гербицидов фермеры, использующие органические методы, применяют активную вспашку и мульчирование, ручную и механическую прополку, уничтожают сорняки огнем.

Для расправы с насекомыми-вредителями тоже предлагаются довольно сложные методы. Фермерам нужно разводить растения, отпугивающие нежелательных насекомых, и их биологических врагов; устанавливать ловушки для насекомых и физические препятствия, мешающие вредителям.

Удачным примером биологических методов контроля можно назвать распространение кактусовой огневки. Этого паразита кактусовых ввезли в Австралию в 1925 году для борьбы с распространением опунции. Опыт оказался успешным, и в 1933 огневку интродуцировали в Южной Африке, а позже на островах Карибского бассейна.

К сожалению, биологические методы далеко не всегда эффективны и могут привести к непредсказуемым последствиям.

Показательной иллюстрацией является появление жабы-аги в Австралии. В 1935 году Бюро экспериментальных станций сахарного тростника ввезло в страну 102 аги. Ученые полагали, что жаба расправится с жуками и их личинками, вредившими тростниковым посевам. От пестицидов отказались, поскольку они убивали и других, безвредных насекомых. Жабам в Австралии очень понравилось, и сейчас их популяция превышает 200 миллионов экземпляров. К сожалению, они никак не помогли борьбе с вредителями. Зато они нанесли серьезный ущерб местной фауне.

В животноводстве органические методы означают отказ от производственных комплексов фабричного типа, запрет на химические вещества, стимулирующие рост животных, обязательный выпас скота и кормление растениями, выращенными без использования синтетических химикалий.

Фактически любой крестьянин, ведущий традиционное хозяйствование без использования химикатов и ГМО, практикует органическую агрокультуру. Но в статистике учитываются лишь хозяйства, прошедшие сертификацию. Так, в США стандарты органического фермерства устанавливает департамент сельского хозяйства.

Немного истории

До 19 века, когда появились первые искусственные удобрения, все земледелие в мире можно было назвать органическим. В самых отсталых регионах использовали подсечно-огневое земледелие. При такой методике участок расчищали, сжигали имеющиеся побеги и засевали. Сожженная растительность выступала удобрением, и первоначальный урожай мог быть очень высоким. Но продуктивность участка быстро падала, и приходилось искать новый, а на старой земле плодородие восстанавливалось очень долго. Такая система хозяйства не могла прокормить много людей.

В более заселенных местностях земледельцы нарезали участки на доли, которые последовательно засевались и затем отдыхали от возделывания. Незасеянные участки назывались паром, а такое земледелие – паровым. Позднее на паровых участках стали сеять культуры, восстанавливающие плодородие почвы, такие как люпин и клевер. Эти и другие бобовые культуры полезны тем, что воспринимают азот из почвы. Запашка таких растений в землю – сидерация – была важным способом повышения урожайности в отсутствие химических удобрений. Самые высокие урожаи в допромышленную эпоху давали рисовые заливные поля. На юге Китая средняя урожайность в XVII-XVIII веках составляла около 2,5 ши на му3 или около 21,4 ц/га. Рекордные урожаи на нижнем течении Янцзы составляли 67-84 ц/га,4 но то были исключительные случаи. Даже в Англии – передовом европейском государстве, к началу XIX века урожайность пшеницы составляла около 20 бушелей на акр – 13,2 ц/га.5

Урожайность росла очень медленно, и даже этот скромный прогресс требовал больших трудозатрат. Низкие урожаи были обусловлены несколькими факторами: малопродуктивными культурам, большими потерями при уборке и хранении, и недостаточным плодородием почвы. Увы, на компосте и навозе далеко не уедешь. Органические удобрения, которые вносят в почву, лишь восполняют взятые из нее питательные вещества, но не дают новых. Если же крестьяне используют навоз от скота, пасущегося в других землях, это означает перенос ценных минералов с одного участка на другой. По существу, обогащение одной земли за счет обеднения другой. Единственным источником питательных веществ извне были культуры, воспринимавшие азот из воздуха, но их возможности были не столь велики.

С развитием химии и агрономии в 19 веке получают распространение первые искусственные удобрения. В 1840 году немецкий химик Юстус фон Либих изобрел суперфосат. Удобрение получали из костей, обработанных серной кислотой. Залежи гуано на берегах Чили и Перу также стали важным источником азота, фосфора и калия для европейских фермеров. К началу ХХ века в самых продвинутых странах вносили свыше центнера искусственных удобрений на гектар. В Англии перед Первой мировой войной на гектар приходилось свыше 73 кг. искусственных удобрений, а урожайность превысила 21 ц/га.

Особое значение для сельского хозяйства имело изобретение немецкими химиками Ф. Габером и П.Бошем промышленного метода извлечения азота из атмосферы в начале ХХ века. Благодаря процессу Габера фермеры по всему миру получили доступ к недорогим азотным удобрениям. Их массовое применение позволяет накормить около половины мирового населения.

Урожай мало вырастить, нужно его и сохранить. Сорняки и насекомые-вредители уничтожают 10-30% урожая в развитых государствах и 40-75% – в странах Третьего мира.6 Самым простым способом сократить эти потери оказалось применение ядохимикатов, получивших широкое распространение после Второй мировой войны. В настоящее время в мире около трети продуктов выращивают с использованием пестицидов. Ученые подсчитали, что без ядохимикатов человечество потеряет 78% мирового урожая фруктов, 54% овощей и 32% зерновых.7

Воздействие пестицидов на человека порождает много опасений у общественности. В этой связи показательная история ДДТ. Этот химикат синтезировали еще в 1870-е годы, но шестьдесят лет спустя внимание ученых привлекла его способность быстро и эффективно убивать насекомых. Инсектицид получил широкое распространение с 1940-х годов как в сельском хозяйстве, так и для борьбы с малярийными комарами. В 1955 году ВОЗ инициировала всемирную программу борьбы с малярией с помощью ДДТ. Благодаря этим мерам болезнь была уничтожена на Западе, в СССР, Тайване и ряде других стран. На Индийском субконтиненте смертность от малярии резко снизилась,в целом применение ДДТ спасло миллионы жизней. К сожалению, появление комаров, устойчивых к химикату, вызвало новые волны заболевания в странах Третьего мира. Негативное влияние ДДТ на природу и опасения относительно вреда человеческому здоровью привели к запрету химиката на территории США в 1972 году. К настоящему времени большая часть стран прекратила использование ДДТ. Но есть и серьезные исключения. Индия все еще применяет химикат как для ограничения популяции малярийных комаров, так и в сельскохозяйственных целях.

Достижения и проблемы современной агрокультуры

Искусственные удобрения и ядохимикаты стали ключевым фактором быстрого роста урожайности в ХХ веке. Вместе с новыми, более продуктивным сортами, и механизацией сельского хозяйства они увеличили продуктивность агрокультуры в несколько раз. Так, в России начала ХХ века урожайность зерновых составляла 5-8 ц/га, а во второй половине 1980-х дошла до 15-20 ц/га.8 В США за столетие урожайность пшеницы выросла с 7-10 до более чем 30 ц/га.9 Урожайность кукурузы в стране за это время выросла более чем впятеро.10 Большого прогресса достиг и Китай. За время существования КНР сбор риса с гектара более чем утроился, как благодаря достижениям химии, так и с помощью новых оросительных систем и внедрению сортов риса.11

Аналогичные достижения показывает и животноводство, организованное по фабричным принципам. Благодаря внедрению новых пород и лучших кормов, использованию гормонов, ускоряющих рост, и антибиотиков, предотвращающих смертность, стоимость мяса упала, а его производство выросло фантастическими темпами. Блестящий пример такого рода показывает американское птицеводство. Средняя масса бройлера в США за 1925-2017 годы выросла в 2,5 раза при уменьшении затрат корма, требующихся на получение одного фунта мяса, с 4,7 до 1,83 фунтов.12 Потребление курицы средним американцем за это время выросло вшестеро.13 В Китае, где основным источником мяса являются свиньи, душевое потребление свинины выросло с 2 кг. в 1960 году14 до 35,2 кг. в 2003 году.15 Так как животные стали расти намного быстрее, резко увеличилась эффективность китайского свиноводства. За 1980-2005 годы поголовье свиней в КНР выросло на 60%, а число забитых животных – более чем вчетверо. В 1980 году на одну свинью из китайского поголовья производилось 33,3 кг. свинины, а в 2005 уже 97,6 кг.16

Нельзя не признать, что химизация сельского хозяйства качественно улучшило мировую продовольственную ситуацию. Вместе с тем, удобрения и ядохимикаты загрязняют природу и в некоторых случаях могут навредить людям. По некоторым данным, в Китае до 70% пестицидов попадают в почву и подземные воды, а не воспринимается растениями. Неаккуратное использование ядохимикатов приводит к массовым отравлениям.17 Кроме того, производство искусственных удобрений и пестицидов, транспортировка и хранение химикатов требует большого количества энергии и сырья. Так, в начале 2000-х годов в США около 35% энергии, потребляемой агропромышленным комплексом, приходилось на производство химикалий. Впрочем, влияние сельского хозяйства на общее энергопотребление невелико: на нужды фермеров уходило чуть больше 1% всей энергии, использованной в США.18

Интенсивное земледелие, наряду с перевыпасом и вырубкой лесов, вызывает эрозию. По некоторым данным 3/4 мирового почвенного покрова подверглось разрушению.19 Самый серьезный удар пришелся на государства Восточной и Южной Азии. Они отличаются высокой плотностью населения и хозяйственной активности, тогда как средств на охрану природы и там не хватает.

ФАО считает, что при сохранении нынешней скорости деградации почв к 2050 году человечество недополучит 1/10 мирового урожая, что эквивалентно продукции с 1,5 миллионов гектар земли. Это соответствует площади посевов во всей Индии.20

Неудивительно, что идеи устойчивого, экологичного земледелия приобретают все большую актуальность. Органическая агрокультура представляется как раз такой технологией, которая сохраняет природу и защищает почвы от разрушения, обеспечивая при этом высокие урожаи. Во всяком случае, так утверждают энтузиасты. Но фермеры и корпорации, как и потребители реагируют на органическое земледелие очень сдержанно.

Органическое земледелие и глобальный продовольственный комплекс

Сторонники экологического сельского хозяйства приводят внушительные цифры. Медоуз писал, что в США и Европе “рынок экологически чистой продукции в 90-е гг. рос на 20-30% в год”.21 С 2001 по 2011 годы площадь, отведенная под органическое земледелие, росла почти на 9% в год, увеличившись за десятилетие с 15,8 до 37,2 млн.га.22

Но эти числа лишь кажутся большими и рискуют ввести в заблуждение. Роль органической агрокультуры в мировом сельском хозяйстве остается ничтожной. В 2017 году она занимала около 70 млн.га, что составило лишь 1,4% мировых посевов.23 В США, крупнейшем экспортером продовольствия в мире, фермеры отвели под экологическеое земледелие лишь 0,6% сельскохозяйственных площадей.24 Статистика департамента сельского хозяйства США свидетельствует, что после 2009 года динамика посевов органической агрокультуры резко замедлилась.

С 2009 по 2017 годы площадь земель, отведенных под органическую агрокультуру в США, увеличилась лишь на 4,2%, остановившись на уровне около 2 млн.га.25

В Евросоюзе роль органических методов земледелия несколько выше. Они используются для обработки 7% сельскохозяйственных земель.26 Так как ЕС поощряет органическую агрокультуру и дает ей значительные субсидии,27 площади под экологическим земледелием растут намного быстрее. В семилетку 2003-10 годов они увеличились на 3,3 млн.га или почти на 58%, а в последующую семилетку рост составил уже 3,8 млн.га. или 42%. Сейчас в Евросоюзе более 12,8 млн.га занято органической агрокультурой.28

В животноводстве роль органических методов еще слабее, чем в земледелии. На 2017 год в Евросоюзе лишь 6% овец и коз, 5% поголовья коров, 3% кур и 1% свиней выращивали без применения синтетических химикатов.29

Не большее значение имеет органическое сельское хозяйство и в рационах жителей развитых стран. По данным энциклопедии «Британника» в США на 2017 год около $45.21 миллиардов пришлось на органические продукты, а в ЕС – €29.8 миллиардов в 2015.30 Много это или мало? Например, в Евросоюзе частные домохозяйства в 2016 году потратили на еду свыше €1,1 триллионов.31 И это потребление частных лиц, без учета государственных структур. Исходя из этих цифр, органическое земледелие занимает меньше 3% продовольственного рынка Евросоюза.

В США сходная картина: на рынок органической пищи приходится меньше 2,7% от $1,71 триллионов.32 По более оптимистичным подсчетам Исследовательского института органической агрокультуры в США на 2017 год около 5,5% розничного рынка продовольствия приходилось на продукты экологического сельского хозяйства.33 В физическом выражении эта доля, как мы увидим далее, еще меньше из-за дороговизны продукции органического земледелия. Впрочем, в отдельных секторах его роль весьма значительна. В США доля продукции органической агрокультуры выше всего на рынке овощей и фруктов, где в 2009 году на нее пришлось 38% продаж.34

Но в целом роль органического земледелия как в производстве, так и в потреблении пищи остается ничтожной. Почему же фермеры и агрокорпорации не спешат переходить на органические методы, а потребители сдержанно относятся к таким продуктам?

Органическое, дорогое и сердитое

Некоторые ученые утверждали, что органическое земледелие обеспечивает хорошие урожаи при невысоких затратах. В частности, эксперименты Айовского государственного университета показали, что органическая агрокультура дает урожаи кукурузы, сопоставимые с обычными в США.35 К сожалению, коммерческая практика не воспроизводит эти результаты. Связано это с тем, что для высоких урожаев надо использовать 4-польные севообороты, в которых лишь один из четырех лет земля дает урожай кукурузы.36 В остальные годы поле отводится под овес, бобовые и пастбище.37

На практике фермеры не всегда придерживаются этой системы. Большой проблемой оказывается и контроль над сорняками. Поэтому реальная урожайность при органических методах намного ниже, чем в хозяйствах, использующих синтетические химикаты и ГМО.

В США урожайность кукурузы в хозяйствах, использующих органические методы, оказалась на четверть ниже, чем при стандартной агрокультуре. Сходные результаты показывают фермеры, возделывающие пшеницу и соевые бобы.38 Вопреки утверждениям энтузиастов, органическое земледелие оказалось очень затратным. Издержки на один гектар возделанной площади при экологической агрокультуре действительно чуть меньше, чем при стандартных методах. Но вследствие низкой урожайности затраты, приходящиеся на одну тонну продукции, в органическом земледелии намного выше.39

Издание “National Geographic” приводит слова одного фермера, который “был напуган до смерти”, когда перевел один участок на органическое земледелие. Оказалось, что оно требует разнообразного и дорогостоящего оборудования, а требования к севооборотам не позволяют менять посевы при изменениях рыночной конъюнктуры.40 Американский департамент сельского хозяйства отмечал, что органическая агрокультура позволяет сэкономить на химикатах и посевном материале, но затраты топлива, капитала и, в особенности, труда у нее намного больше.41

Не лучшая ситуация наблюдается и в Евросоюзе, где органическое земледелие более распространено и его поддерживает государство. При использовании химикатов и других методов интенсивного земледелия урожайность пшеницы в ЕС составляет 5-8 тонн с гектара против 2-3 тонн при органической агрокультуре. Общепринятыми методами можно получить за год 7 тонн молока с коровы, а при экологических методах удои падают до 5,5 тонн.42 И хотя затраты на гектар посевов в органической агрокультуре на 10% ниже, но это не может компенсировать падение продуктивности.43

Продуктивность труда в органическом земледелии и животноводстве, как правило, существенно ниже, чем при использовании синтетических химикалий. Хотя Испания и Австрия показывают, что в некоторых случаях можно добиться неплохой производительности труда и в органической агрокультуре.

За низкую эффективность расплачиваются потребители. Поскольку затраты в органической агрокультуре, как правило, намного выше, то выше и цены. Например, во Франции месячный набор фруктов и овощей, который покупает среднее домохозяйство, стоит €368. Это если брать продукты, выращенные общепринятыми методами. Органическое земледелие предлагает тот же набор уже за €660. Половина наценки идет супермаркетам, а другая – фермерам, производящим эти продукты.44

Как показало исследование американского департамента сельского хозяйства, проведенное в 2006 году, и в США продукты органической агрокультуры бьют по кошельку. Овощи и фрукты, которые выращивали экологическими методами, стоили на 1/5-1/3 дороже, чем обычные. “Экологический” картофель же оказался на 2/3 дороже клубней, полученных с использованием химикалий.

Еще хуже обстоят дела с продуктами животноводства. По состоянию на 2010 год яйца, полученные без синтетических химикатов и ГМО, обходились американцам на 82% больше, чем обычные. На “экологичное” молоко наценка составила 72%.45 Позже ситуация не улучшилась. В 2015 году стоимость яиц и куриного мяса, полученных органическими методами, могла быть вдвое-втрое выше, чем у обычных продуктов.46

Важно отметить, что в научной среде нет согласия о сравнительной полезности такой пищи. Твердых аргументов в пользу того, что органические методы дают более здоровые и питательные продукты, не существует.47 Товарный знак “органический продукт” говорит лишь о способе производства, но не гарантирует, что такая пища лучше. По мнению ряда ученых потребители потратили впустую сотни миллиардов долларов на продукты органического земледелия, чья ценность крайне сомнительна.48

Органическое, дорогое и сердитое

Сказанное не означает, что органическая агрокультура полностью бесполезна. Вполне возможно, что в будущем ее развитие поможет сохранить почвенный покров и сократит использование опасных химикатов. Но в нынешних условиях отказ от широкого использования искусственных удобрений и ядохимикатов – вредная фантазия. Такая мера приведет к вздорожанию продуктов, что больше всего ударит по бедным людям в странах Третьего мира, которые и без того не могут покупать достаточно пищи. Низкая урожайность органической агрокультуры означает, что надо будет вовлечь в сельское хозяйство еще больше земли, чем сейчас. А высокие издержки на труд и оборудование, необходимые для таких методов земледелия, осложнят накопление капитала в промышленности и переход населения в города.

Органическое земледелие в его нынешнем виде – не выход из экологического кризиса. Массовый переход на органическую агрокультуру может навредить и природе, которая пострадает от расширения запашки, и людям, которые столкнутся с вздорожанием продуктов питания. Искусственное насаждение “экологического земледелия” не принесет пользы никому, кроме коммерсантов, наживающихся на торговле продовольствием.

Дек 22, 2019Сергей Ларионов

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