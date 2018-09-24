«Спали на полу и не знали, хватит ли завтра на еду»

После свадьбы мы путешествовали по разным странам, примеряли их под себя, но выбор остался неизменным. И мы записались на языковые курсы в Новосибирске и потихоньку начали изучать варианты переезда в Чехию. И до сих пор бы, наверное, просто изучали, если бы судьба сама не подтолкнула нас к решительным действиям.

Ведь здесь было всё хорошо — родные, друзья, высокооплачиваемая работа. Мы всё больше становились привязанными и всё меньше было шансов на переезд. Так получилось, что мужа в один прекрасный день совершенно неожиданно сократили. Моя работа мне уже тоже не приносила удовольствия. Сокращение наложилось на ранний кризис среднего возраста и переоценку ценностей. И вот мы в Праге!

Кто-то марки, кто-то замки

Мы предприниматели, работаем на себя. Открыли здесь свой небольшой промтоварный магазинчик формата «у дома». Это детище мужа. А я продолжаю развиваться в своём любимом деле — туризме. В Новосибирске параллельно с основной работой я занималась турагентскими услугами и мечтала о собственном агентстве. После переезда несколько месяцев пыталась найти своё предназначение, не знала, как помочь семейному бюджету, куда себя применить. Договориться с бывшим работодателем об удалённой работе не удалось, да это и к лучшему! И тут ко мне начали обращаться старые клиенты — те, кто узнавал о переезде, интересовались экскурсиями и маршрутами по Чехии. Получилось, что моё любимое дело само нашло меня и за границей.

Сейчас я занимаюсь продажей экскурсий, трансферами, прокатом авто в Чехии, составляю авторские маршруты и выступаю экспертом на сайте по визовым вопросам. А также веду в «Инстаграме» свой блог о Праге и путешествиях по Европе, стараюсь рассказывать о нетуристических местах и влюбить в эту страну. У меня появилось новое хобби! Кто-то коллекционирует магниты или марки, кто-то монеты, а я коллекционирую замки. Благо в Чехии их больше двух с половиной тысяч, и всегда можно поехать в новый.

Когда кто-то интересуется, не скучаем ли мы и нет ли у нас знаменитой эмигрантской депрессии, я отвечаю так: «Депрессия начинается у тех, кто ничего не делает!». А когда ты с утра до вечера занят делами, тем более в таком прекрасном месте, — некогда скучать и грустить.

Трудозатратная эмиграция

Первые трудности были, конечно, бытовые. Полученных начальных знаний языка не хватало. Нужно было идти везде, начиная от полиции по делам иностранцев до поликлиники, и говорить. Изначально пытались разговаривать на английском языке, но не во всех учреждениях это возможно. Если что-то нужно, ты понимаешь, что никто за тебя это не сделает. Ты просто идёшь и делаешь. Через не могу, не умею, не знаю. Идёшь и говоришь на чешском.

Вторая трудность, конечно, финансовая. Так как мы не программисты, не медики, которых тут с руками и ногами оторвут, давно уже не студенты с богатыми родителями, пришлось выбрать один из самых финансово- и трудозатратных способов эмиграции — свой бизнес. Начинающие мелкие предприниматели знают, что это непросто, а уж тем более в другой стране. Но, несмотря на провожавшие нас фразы «Вас там никто не ждёт», мы верили, что всё получится, и знали, ради чего резко потеряли тот уровень жизни, который был в России, и начали всё с нуля. Буквально спали на полу и не знали, хватит ли завтра средств на еду. Да, эмиграция — это не сказка, и за границей деньги с неба не валятся. Когда-нибудь я обязательно допишу книгу, которую уже начала, о всех трудностях нашего переезда.

Марина составляет туристические маршруты по Праге, продаёт экскурсии и занимается прокатом авто

Доход меньше, а жизнь комфортнее

Мне кажется, сравнивать стоимость жизни в России с другими странами не совсем корректно, потому что и уровень жизни, и уровень зарплат другой. Но скажу так: на гораздо меньший доход в Чехии я могу себе позволить гораздо больше и жить комфортнее, чем в России. Первое время, конечно, был шок, когда я не могла избавиться от привычки пересчитывать цены в рубли и у меня рука просто не поднималась покупать некоторые товары, сравнивая их со стоимостью в России. Но со временем привыкаешь и уже не пересчитываешь.

Стоимость жилья сопоставима с ценами в Москве. Аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 500 евро (12 500 чешских крон, или 37 000 рублей) — плюс или минус, зависит от места расположения и обстановки. При заселении нужно внести залог (кауце) в размере одной или двух, иногда даже трёх месячных арендных плат. При выселении из этого залога хозяин может высчитать стоимость испорченного имущества. Также арендаторам следует внимательно изучать условия, так как кто-то из собственников включает в стоимость аренды и коммунальные платежи, а другие прописывают в договоре отдельной строкой.

Пиво дешевле чая

Если сравнивать цены на продукты, то можно сказать, что часть дороже, часть дешевле. Хлеб — 25 крон (75 рублей), молоко — 15 крон (35), пачка творога 250 грамм — 20 крон (60), говядина — 200 крон (600), яблоки — 30 крон (90). Часто проводятся разные акции в магазинах, когда можно купить определённые продукты со значительной скидкой. Причём это будет не акция-обман, когда на ценнике написали завышенную цену, зачеркнули и сделали а-ля акционную, а действительно настоящая скидка. Особенно выгодно покупать одежду и обувь не в сезон.

Больше всего многих обычно радует цена на пиво — кружка 0,5 литра отличного пива в ресторанчике стоит 35 крон (105 рублей), чай или кофе обычно дороже! Бутылка пива в супермаркете — 11–15 крон (39–45). Ну а меня больше всего радуют цены на сыр и вино. 100 грамм сыра стоит 20 крон (60 рублей). Но какой это сыр! А бутылка приличного вина стоит в пределах 80–100 крон (240–300). Бензин — 35 крон: почти в три раза дороже, чем в России. Зато автомобили гораздо дешевле.

Бесплатные лекарства в аптеках

Вся медицина здесь основана на страховании: нужно обязательно иметь страховку. Минимальная стоимость — 6000 крон (18 000 рублей) в год, но в такую страховку входит ограниченный набор услуг. За работников страховку оплачивает работодатель. Аналогично, как и в России, отчисляет сумму от заработной платы. Только при такой хорошей страховке можно пользоваться всеми услугами и узких специалистов, проходить диагностические обследования и даже операции по коррекции зрения или ЭКО, — всё это входит в страховые случаи. Самым удивительным для меня было получить по страховке лекарства в аптеке бесплатно! Я даже в первый раз не поверила, что это правда.

Из услуг ЖКХ самыми затратными считаются электроэнергия и отопление (замеряется также по счётчикам). Здесь принято сначала каждый месяц брать с жильцов залог в определённом нормативами размере, а раз в год делать перерасчёт на основании показателей. Иногда нужно доплачивать за перерасход, иногда бывают приятные неожиданности в виде возврата излишка. Но в целом никаких страстей — а-ля не мыться, чтобы сэкономить. Это всё стереотипы. В целом на коммунальные услуги в месяц у нас идёт 2900 крон (9000 рублей).

Зарплата, как и в любой стране, зависит от города, от профессии. В Праге зарплаты (как и цены на жильё) выше, поэтому все стремятся переехать именно сюда. Высоко оплачивается работа медиков, программистов. МРОТ в Чехии в этом году составляет около 11 000 крон (33 000 рублей). Минимальная пенсия — 10 000 крон (30 000). Но это очень мало. Средняя заработная плата сейчас в Чехии примерно 25 000 крон (75 000).

Бюрократия, пьющая кровь

Легализация в стране — это одно из самых страшных воспоминаний о переезде. Чешская бюрократия, конечно, попила нам крови, так как они сейчас не очень охотно выдают долгосрочные визы и виды на жительство. Буквально до 2011 года можно было просто зарегистрировать свою фирму на бумаге, внести уставный капитал и можно сразу смело идти в консульство получать предпринимательскую визу. Как правило, всем успешно выдавали её. А сейчас всё гораздо строже. С первой попытки нам отказали, но мы не опустили руки и решились на вторую подачу.

Аренда однокомнатной квартиры в Праге обходится примерно в 37 000 рублей

Нужно было собрать документы, подтверждающие реальную деятельность фирмы, подтвердить наличие средств на счету, наличие офиса в Праге и чешских работников там. Самое сложное было в том, что бизнес уже нужно вести, чтобы подтвердить его реальность, а разрешения на проживание ещё нет. Дистанционно — это очень сложно, особенно на старте.

Богатые бездомовцы

Хоть чехи тоже славяне, менталитет у них совершенно другой. Отчасти схожий с немецким. Например, они очень экономны. Покупают всё большими упаковками, потому что так выгодней. Поначалу было непривычно, что часто они покупают огромные упаковки туалетной бумаги и не стесняясь едут с ними в общественном транспорте, идут по улице. В Новосибирске такого никогда не видела.

Ку-ку 😂😍 Многие удивились, что с собакой по замкам. Но, например, для чехов это абсолютно нормально. Они берут их с собой везде. Кто-то и на отдых берет, на различные мероприятия и праздники. Особенно дорожат питомцами пенсионеры. Дети, внуки выросли, супруги умерли и собака становится их единственной радостью. Причём, меня сначала поражало, что совсем-совсем пожилые под 90 лет заводят щенков. Куда же потом девать собаку, ведь она живет, как минимум 10-12 лет, в маленькие и того больше. Но, кажется, чешские пенсионеры живут одним днём и считают себя ещё совсем молодыми и активными)) И этому стоит поучиться! #замкичехии_gt

Публикация от Прага 🇨🇿 Чехия 🇨🇿 Путешествия (@prague_traveler) 5 Фев 2018 в 12:53 PST

Нравится в чехах тот факт, что они совершенно не помешаны на потребительстве и деньгах. Никто здесь не гонится за «айфонами» и дорогими авто. А если человек богатый, то ты не сразу это определишь. Некоторые богачи одеваются, как говорят чехи, «как бездомовцы» (как люди без определённого места жительства, или попросту бомжи). И уж тем более состоятельный чех никогда не будет кичиться своими деньгами. Здесь уважают и дворника, и миллионера. А политик или высокопоставленный чиновник спокойно может проехаться в метро или на трамвае. Те же звёзды ходят в обычные кафе. Например, моя знакомая видела в кофейне Карела Готта — легендарного чешского исполнителя.

Но в то же время есть в чехах и черты, которые мне не нравятся. Они не слишком исполнительны, иногда даже ленивы — как работники. Их невозможно мотивировать деньгами работать больше часов, чем они хотят (если оклад сдельный). Для них важно личное время проводить с семьей, отдыхать на природе и заниматься спортом. Также могу сказать, что они не слишком амбициозны. Не стремятся к карьерному росту, лишь малый процент получает высшее образование. Но зато те, кто закончил университет, — это по-настоящему квалифицированные и уважаемые люди.

Про политику не заикаться

Чехи всегда начинают сочувствовать, когда узнают, что мы приехали из Сибири. Сразу представляют себе морозы –50. Хотя, например, в этом году в феврале случайно получилось, что самые холодные в истории Чехии две недели мороза мы пережили в Новосибирске, где в это время было гораздо теплее. Некоторые серьёзно думают, что в Сибири даже летом есть снег.

Еще один стереотип — русские у чехов, как и других иностранцев, ассоциируются с водкой. Хотя, на мой взгляд, они сами пьют водки не меньше, чем наши. По крайней мере, в магазинах её продают в большом количестве. А вот про политику никто ни разу не заикнулся. Мне кажется, это их вообще не интересует.

По поводу Чехии у меня особо не было стереотипов, рухнул только один — что чешский язык очень похож на наш и мы выучим его за полгода проживания. На практике же оказалось, что у чешского языка очень сложная грамматика, а русские правила ещё больше мешают им овладеть.

Пунктуальные трамваи

Очень удобно в Праге устроена транспортная система. По одному билету в течение указанного времени можно проехаться на нескольких видах транспорта. Сначала после переезда казалось, что проезд здесь дорогой. На самом деле дешёвый по сравнению с другими европейскими странами. В наш приезд в Россию мы поняли, что такая повременная система гораздо выгоднее, чем платить при каждой пересадке. И я очень обрадовалась, когда прочитала на НГС, что и в Новосибирске запустили на пробу подобную систему оплаты проезда.

По одному билету в течение указанного времени можно проехаться на нескольких видах транспорта

На каждой остановке здесь вывешено расписание всех проходящих маршрутов. Также можно рассчитать маршрут до минуты через специальное приложение. Поэтому ты всегда знаешь, во сколько приедешь в нужное место. Однажды, когда трамвай задержался на несколько минут, у меня был шок! Весь маршрут нужно перестраивать, как же так? Это смешно, конечно. Особенно если вспомнить, как по вечерам зимой в Новосибирске мы не могли уехать с площади Калинина до Сухарной, потому что маршрутки не ходили, и мы стояли в неизвестности. Но к хорошему ведь быстро привыкаешь.

Привычка торопиться

Изначально было непривычно, что большинство мелких магазинов работает до 18:00–19:00, а супермаркеты до 21:00–22:00. Особое неудобство доставляли банки: с 08:00 до 18:00, суббота и воскресенье выходной.

Ещё здесь отличается ритм жизни. Никто никуда не торопится, не толкается. У меня до сих пор рефлекс в метро, когда подъезжает состав, нужно занимать место поближе ко входу. Здесь все стоят не двигаясь до того момента, пока поезд не остановится и не откроет двери.

Готический замок Карлштейн в 28 километрах от Праги

Честно говоря, сначала меня даже немножко раздражало, что на эскалаторе никто не торопится, на кассе кассир может болтать с покупателем или покупатель долго складывать покупки. Всё время по привычке хотелось куда-то торопиться, бежать. Сейчас это уже прошло и мне, наоборот, понравилось.

Президент открывает двери

Нравится, что почти круглый год на фермерских рынках можно покупать свежие овощи, зелень и цветы. Новые появившиеся привычки: сортировать мусор и сдавать бутылки. К стоимости пива на кассе прибавляют 3 кроны за бутылку, которые ты можешь потом сдать и вернуть их.

В столице постоянно происходят различные мероприятия. Можно разнообразить свой культурный досуг, и зачастую бесплатно. Постоянно проводятся дни открытых дверей. Пускают даже в здание Сената и Палату депутатов, в резиденцию Президента — можно посмотреть, в каких условиях они работают, — и Королевский дворец, где раз в год показывают для всех желающих коронационные регалии.

Марина с мужем. Немецкий город Мейсен знаменит своим фарфором

Вообще чехи очень не любят сидеть дома. Часто вечером все кафе забиты, потому что они не хотят готовить, а идут ужинать в ресторан. Высоким спросом пользуется и доставка еды на дом. Через интернет здесь можно заказать всё что угодно. Электронная коммерция очень развита. При напряжённом графике спасает доставка продуктов на дом.

Поначалу удивлял уровень доверия. Почтальон отдаёт посылку открывшему дверь, не спрашивая паспорт. А в частных домах могут и оставить посылку под дверью. На почту также приходишь с квитанцией из почтового ящика и не предъявляешь никакой документ. В метро особо никто не следит за своими сумками. Наверное, со стороны я, наученная в студенческие годы бдить свою сумку, телефон и кошелёк, сперва выглядела как дикарь.

Чешский замок Градек-у-Неханиц возведён в XIX веке

В сердце Европы

В городе меня привлекает в первую очередь история и архитектура. До сих пор при каждой прогулке я хожу и восхищаюсь, замечаю новые элементы на фасадах домов, узнаю новые уголки города. Нравится, что здесь очень много парков, причём о многих из них знают только местные и там можно отдохнуть в тишине.

Нравится, что водители уважают друг друга на дорогах, никто не торопится, не подрезает. Все полосы в разметках, везде указатели. Мне кажется, я уже не смогу водить в России, для меня такой бешеный темп на дороге теперь будет стрессом.

Ещё один немаловажный для меня как для любительницы путешествий фактор — расположение в самом сердце Европы. Все страны рядом: на выходные можно как поехать и в соседние Польшу, Германию, Австрию, Словакию, так и улететь куда-то на юг или, наоборот, на север — в скандинавские страны. И всё это по гуманным ценам. А если пользоваться лоукостерами, то можно за копейки всю Европу посмотреть.

Категорически не планируем возвращаться

Сначала мне не нравилась погода зимой. Здесь влажно и очень ветрено, а чехи ходят раздетые, без шапок, с голыми ногами и удивляются, почему мы, сибиряки, мёрзнем. Но со временем организм, видимо, адаптировался и холод переносится уже легче.

Не нравится, что везде можно найти своих (русскоговорящих), а это очень мешает выучить язык до хорошего уровня. Но это же можно отнести и к плюсу: есть с кем общаться, у кого перенять опыт и так далее.

Город Чески-Крумлов

Скучаю только по родным и друзьям. А всё остальное решаемо на месте. Радуюсь, когда привозят такие гостинцы, как кедровые орешки или новосибирские конфеты «Мишка косолапый» (одна подписчица в соцсетях мне даже высылала конфеты в подарок, было очень приятно), «Птичье молоко», но прожить без этого можно. В целом ассортимент в магазинах похожий, это же не Таиланд всё-таки. Поэтому по продуктам точно не скучаем. И категорически не планируем возвращаться.

Читайте также:

«От местных обычаев волосы дыбом»

Сибирячка уехала в тропический рай — там высокие цены, нет бесплатной медицины и странные традиции.

Источник