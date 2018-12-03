Создание зоны свободной торговли с Китаем: стратегия или тактика — УкрАгроКонсалт

Непростой подходящий конец этого года отметился некоторыми позитивными, по вероятности, событиями во внешнеэкономической сфере. Имеется ввиду создание зон свободной торговли с Израилем, Турцией, а также официальное предложение Украины начать обсуждение создания такой зоны с Китаем, информирует УкрАгроКонсалт.

Находясь с рабочим визитом в КНР в начале ноября, первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли Степан Кубив встретился с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ и предложил «начать совместные украинско-китайские консультации об условиях создания зоны свободной торговли Украина-Китай».

За 8 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Китаем составил почти $6 млрд и вырос на 21%. «Но этот объем торговли не соответствует имеющемуся потенциалу. В ближайшие 5 лет можем увеличить товарооборот до $20 млрд в год. Поэтому нам следует активизировать работу по всем направлениям, которые уже реализуются, и проработать новые инструменты», — отметил Кубив.

Как показывают данные Госслужбы статистики, динамика торговли Украины с Китаем в последние четыре года была явно не в пользу Украины (см. диаграмму справа). Объем товарооборота в 2017 г. составил $7,7 млрд.

Если в Министерстве экономики ставят задачу увеличить оборот до $20 млрд к 2023 г., то ежегодный прирост его объема должен составлять 20%.

В этой связи возникает вопрос – за счет каких товарных позиций может быть достигнут этот результат?

C украинской стороны могут быть увеличены поставки агропродукции и железорудного сырья. Их доля в экспорте снижалась с около 90% в 2016 г. до 85% в 2017 г. и около 75% в январе-июне этого года. Есть потенциал для роста поставок готовых изделий. Так, увеличивался экспорт, например, котлов, машин и электрических машин. Их доля в общем объеме экспорта выросла с 3,5% в 2016 г. до 11,4% в 1-й половине 2018 г.

С китайской стороны также могут быть увеличены поставки основных импортных для нас позиций. Доля импорта химической продукции, котлов, машин и электрических машин, транспортных средств в общем объеме импорта из Китая выросла с 59,4% в 2016 г. до 62,2% в 2017 г. и до 65% в январе-июне этого года.

При «обнулении» импортных тарифов однозначно появятся варианты для дальнейшего роста взаимной торговли. Вместе с тем, при создании зоны свободной торговли Украина-Китай следующие риски выходят на первый план для Украины.

Во-первых, внутренние экономические риски. Взаимное открытие рынков может обернуться ухудшением условий для развития многих производственных секторов в стране. Это касается как производства различного рода машиностроительной продукции, так и ширпотреба, включая легкую и местную промышленность. Отмена импортных пошлин снижает возможности отечественных производителей готовой продукции противостоять в борьбе с китайскими конкурентами:

Многие украинские производства теряют защиту перед лицом китайских производителей, которые имеют лучший баланс «цена-качество», имеют большую поддержку со стороны финансовых учреждений Китая и более организованны в продвижении своих товаров на экспортные рынки.

Об общем потенциале конкурентоспособности производственного сектора Украины и Китая может свидетельствовать сравнение динамики изменений цен производителей в двух странах. Для Украины – это уровень примерно +20% в год, а для Китая – это примерно +5% (см. диаграммы внизу)

Динамика цен производителей в Украине Динамика цен производителей в Китае

Учитывая внутреннюю закрытость Китая для импортных товаров с высокой добавленной стоимостью благодаря местным процедурам и административным ограничениям, о чем постоянно жалуются американские и европейские производители, украинские готовые изделия вряд ли получат широкий выход на рынок Китая. Зато китайские промтовары усилят свое присутствие на нашем рынке.

Согласно данным Всемирного банка степень открытости национальной экономики Китая и Украины оценивается следующим образом (объем внешней торговли к ВВП, %)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Китай

44,9

39,5

37,0

37,8

Украина

100,7

107,1

104,8

102,2

Надо хорошо проанализировать тот факт, что по итогам 1-ого полугодия 2018 г. дефицит внешней торговли Украины с Китаем составляет почти 50% товарооборота! То есть идет прямое перераспределение национального богатства в пользу Китая. Америка при Трампе стала ожесточенно бороться с таким положением, а в наших условиях поднимается вопрос о еще большей открытости страны для восточного партнера.

Во-вторых, внешние экономические риски. Эти риски связаны, прежде всего, с генеральным курсом Украины на вступление в Общий европейский рынок. Перед началом консультаций с Китаем об условиях создания зоны свободной этот вопрос требует очень корректной проработки с ЕС.

Насколько тема китайского импорта чувствительна в ЕС свидетельствует, например, иск Брюсселя в адрес Великобритании весной этого года о том, что из-за невозможности последней остановить таможенное мошенничество со стороны импортеров китайского текстиля и одежды в период с ноября 2011 г. по декабрь 2017 г., через Великобританию на территорию ЕС ввозились недооцененные китайские товары. Должностные лица ЕС подсчитали, что неспособность Великобритании противостоять этому привела к убыткам бюджета ЕС в размере €2,7 млрд, сообщает Financial Times.

Даже общий разговор нашего правительства с китайскими партнерами о зоне свободной торговли заставит Европу задуматься, как выстраивать дальше свои отношения с Киевом, если в какое-то время в ЕС станет поставляться китайская продукция, «легализованная» на территории Украины.

Надо учитывать, что осенью прошлого года ЕС принял новые правила о защите от чрезмерно дешевого китайского импорта. Они были приняты после обсуждений, которые проводились в ЕС в течение 18 месяцев с начала 2016 г., базой этих обсуждений послужили более 5000 мнений, высказанных европейским бизнесом о том, как поступать с торговыми претензиями к Китаю.

Инициатива развития торговых отношений со страной, экономика которой скоро станет №1 в мире, очень хороша. Но вот только средство такого развития через создание зоны свободной торговли между двумя конкурентно неравнозначными хозяйствами однозначно приводит к закреплению статуса экономики Украины как сырьевого ресурса для Поднебесной.

УкрАгроКонсалт





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