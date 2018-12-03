Создание зоны свободной торговли с Китаем: стратегия или тактика — УкрАгроКонсалт

Непростой подходящий конец этого года отметился некоторыми позитивными, по вероятности, событиями во внешнеэкономической сфере. Имеется ввиду создание зон свободной торговли с Израилем, Турцией, а также официальное предложение Украины начать обсуждение создания такой зоны с Китаем, информирует УкрАгроКонсалт.
Находясь с рабочим визитом в КНР в начале ноября, первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли Степан Кубив встретился с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ и предложил «начать совместные украинско-китайские консультации об условиях создания зоны свободной торговли Украина-Китай».
За 8 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Китаем составил почти $6 млрд и вырос на 21%. «Но этот объем торговли не соответствует имеющемуся потенциалу. В ближайшие 5 лет можем увеличить товарооборот до $20 млрд в год. Поэтому нам следует активизировать работу по всем направлениям, которые уже реализуются, и проработать новые инструменты», — отметил Кубив.
Как показывают данные Госслужбы статистики, динамика торговли Украины с Китаем в последние четыре года была явно не в пользу Украины (см. диаграмму справа). Объем товарооборота в 2017 г. составил $7,7 млрд.
Если в Министерстве экономики ставят задачу увеличить оборот до $20 млрд к 2023 г., то ежегодный прирост его объема должен составлять 20%.
В этой связи возникает вопрос – за счет каких товарных позиций может быть достигнут этот результат?
C украинской стороны могут быть увеличены поставки агропродукции и железорудного сырья. Их доля в экспорте снижалась с около 90% в 2016 г. до 85% в 2017 г. и около 75% в январе-июне этого года. Есть потенциал для роста поставок готовых изделий. Так, увеличивался экспорт, например, котлов, машин и электрических машин. Их доля в общем объеме экспорта выросла с 3,5% в 2016 г. до 11,4% в 1-й половине 2018 г.
С китайской стороны также могут быть увеличены поставки основных импортных для нас позиций. Доля импорта химической продукции, котлов, машин и электрических машин, транспортных средств в общем объеме импорта из Китая выросла с 59,4% в 2016 г. до 62,2% в 2017 г. и до 65% в январе-июне этого года.
При «обнулении» импортных тарифов однозначно появятся варианты для дальнейшего роста взаимной торговли. Вместе с тем, при создании зоны свободной торговли Украина-Китай следующие риски выходят на первый план для Украины.
Во-первых, внутренние экономические риски. Взаимное открытие рынков может обернуться ухудшением условий для развития многих производственных секторов в стране. Это касается как производства различного рода машиностроительной продукции, так и ширпотреба, включая легкую и местную промышленность. Отмена импортных пошлин снижает возможности отечественных производителей готовой продукции противостоять в борьбе с китайскими конкурентами:
Об общем потенциале конкурентоспособности производственного сектора Украины и Китая может свидетельствовать сравнение динамики изменений цен производителей в двух странах. Для Украины – это уровень примерно +20% в год, а для Китая – это примерно +5% (см. диаграммы внизу)
Динамика цен производителей в Украине Динамика цен производителей в Китае
Согласно данным Всемирного банка степень открытости национальной экономики Китая и Украины оценивается следующим образом (объем внешней торговли к ВВП, %)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Китай
44,9
39,5
37,0
37,8
Украина
100,7
107,1
104,8
102,2
Надо хорошо проанализировать тот факт, что по итогам 1-ого полугодия 2018 г. дефицит внешней торговли Украины с Китаем составляет почти 50% товарооборота! То есть идет прямое перераспределение национального богатства в пользу Китая. Америка при Трампе стала ожесточенно бороться с таким положением, а в наших условиях поднимается вопрос о еще большей открытости страны для восточного партнера.
Во-вторых, внешние экономические риски. Эти риски связаны, прежде всего, с генеральным курсом Украины на вступление в Общий европейский рынок. Перед началом консультаций с Китаем об условиях создания зоны свободной этот вопрос требует очень корректной проработки с ЕС.
Насколько тема китайского импорта чувствительна в ЕС свидетельствует, например, иск Брюсселя в адрес Великобритании весной этого года о том, что из-за невозможности последней остановить таможенное мошенничество со стороны импортеров китайского текстиля и одежды в период с ноября 2011 г. по декабрь 2017 г., через Великобританию на территорию ЕС ввозились недооцененные китайские товары. Должностные лица ЕС подсчитали, что неспособность Великобритании противостоять этому привела к убыткам бюджета ЕС в размере €2,7 млрд, сообщает Financial Times.
Даже общий разговор нашего правительства с китайскими партнерами о зоне свободной торговли заставит Европу задуматься, как выстраивать дальше свои отношения с Киевом, если в какое-то время в ЕС станет поставляться китайская продукция, «легализованная» на территории Украины.
Надо учитывать, что осенью прошлого года ЕС принял новые правила о защите от чрезмерно дешевого китайского импорта. Они были приняты после обсуждений, которые проводились в ЕС в течение 18 месяцев с начала 2016 г., базой этих обсуждений послужили более 5000 мнений, высказанных европейским бизнесом о том, как поступать с торговыми претензиями к Китаю.
Инициатива развития торговых отношений со страной, экономика которой скоро станет №1 в мире, очень хороша. Но вот только средство такого развития через создание зоны свободной торговли между двумя конкурентно неравнозначными хозяйствами однозначно приводит к закреплению статуса экономики Украины как сырьевого ресурса для Поднебесной.
УкрАгроКонсалт