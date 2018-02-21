Создание антикоррупционного суда будет способствовать иностранным инвестициям в Украину, — Самуэльсен

Притоку иностранных инвестиций в Украину будет способствовать эффективная борьба с коррупцией и скорое антикоррупционного образования суда. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, передает корреспондент РБК-Украина.

«Для того, чтобы способствовать торговле, нужно сделать успешно бороться с коррупцией. Именно поэтому, мы и надеемся, что в Украине появится специализированный антикоррупционный суд. Если борьба с коррупцией будет успешной, это будет способствовать притоку иностранных инвестиций в экономику Украины», — заявил Самуэльсен.

Глава МИД Украины Павел Климкин отметил положительную динамику в экономическом сотрудничестве между странами и подчеркнул, что сегодня в Украине работает более 80 датских компаний.

«Важно, что успешно развивается экономическое сотрудничество Украины и Дании. У нас есть значительный плюс в товарообороте, но смысл не в этом, а в датских инвестициях. В Украине работает более 80 компаний из Дании. Я бы хотел, чтобы это было 800 датских компаний», — добавил Климкин.

Напомним, во время визита в Украину в среду, 21 февраля, Андрес Самуэльсен отметил, что правительством Дании будет выделено 65 миллионов евро на программу поддержки Украины в сфере соблюдения прав человека, демократии и устойчивого экономического развития.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в июне в Копенгагене состоится международная инвестиционная конференция — Ukraine Reform Conference, на которой будут обсуждаться дальнейшие шаги по внедрению антикоррупционной реформы, а также вопросы развития экономики государства.

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