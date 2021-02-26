Создан сверхбыстрый генератор случайных чисел. Его скорость удивляет

Международная группа ученых разработала систему, которая может генерировать случайные числа более чем в сто раз быстрее, чем современные технологии, проложив путь к более быстрому, дешевому и безопасному шифрованию данных в современном цифровом мире. В частности, исследователи предлагают использовать систему для создания одноразовых паролей в повседневных процессах, как онлайн-банкинг и электронная коммерция.

В системе используется лазер со специальной полостью в форме песочных часов. Именно там и происходит генерация случайных узоров, которые формируются световыми лучами, взаимодействующими друг с другом внутри полости.

Фото: NTU Singapore

Исследователи обнаружили, что, как снежинки, никакие две числовые последовательности, созданные с помощью системы, не были одинаковыми из-за непредсказуемого характера поведения световых лучей. Лазерная система генерирует около 250 терабайт случайных битов в секунду — более чем в сто раз быстрее, чем современные компьютерные генераторы случайных чисел, говорится в источнике.

Используемый в системе лазер имеет длину около одного миллиметра. Это меньше, чем у большинства других лазеров. Он энергоэффективен и может работать с любой бытовой розеткой, так как для него требуется всего один ампер (1 А) силы тока.

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