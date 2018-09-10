Совет по финстабильности назвал ключевой риск для экономики Украины

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В Совете отметили, что проведение реформ по программе с МВФ является крайне важным для стабильности и доступа к финансированию международных доноров.

Иллюстрация REUTERS

Ключевым риском для финансовой стабильности Украины является задержка в возобновлении сотрудничества с Международным валютным фондом, считает Совет по финансовой стабильности.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на годовой отчет Совета за период с июня 2017 по июль 2018 года.

«Проведение структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ, является крайне важным для обеспечения макрофинансовой стабильности и доступа к финансированию от других международных доноров», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Совет обсуждал пути усиления сотрудничества правительства и Национального банка для обеспечения ценовой стабильности и взвешенной фискальной политики, что является важной предпосылкой сохранения финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.

Также за это время был достигнут консенсус относительно дальнейшей стратегии государственных банков и рассмотрены возможные пути решения проблемы неработающих кредитов на их балансах.

Справка УНИАН. Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента в составе главы НБУ, министра финансов, главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, главы Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг, директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц.

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