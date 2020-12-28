Совет директоров Детского мира выдвинул кандидатов в новый состав совета

Совет директоров Детского мира выдвинул кандидатов в новый состав совета

Совет директоров ПАО «Детский мир» на состоявшемся 25 декабря 2020 года заседании принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «ВОСА»), которое состоится 12 марта 2021 года в форме совместного присутствия.

По рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совет директоров предлагает внеочередному общему собранию акционеров рассмотреть следующих кандидатов для избрания в новый состав Совета директоров ПАО «Детский мир». Консультантами по поиску кандидатов выступили консалтинговые компании Boyden Global Executive Search и VDI Group.

Новые кандидаты:

• независимый директор Андрей Анищенко (компетенции: цифровые сервисы, информационные технологии, маркетинг);

• независимый директор Мария Гордон (компетенции: финансы, корпоративное управление, рынки капитала и отношения с инвесторами);

• независимый директор Дэвид Рённберг (компетенции: розничный рынок товаров для животных, электронная коммерция, вывод компании на IPO/ управление публичной компанией);

• независимый директор Майкл Фосс (компетенции: рынки непродуктовой розницы, финансы, стратегическое и корпоративное управление).

Действующие директора:

• независимый директор Павел Бояринов (компетенции: рынки непродуктовой розницы, электронная коммерция);

• исполнительный директор Мария Давыдова (компетенции: розничный рынок детских товаров, рынок товаров для животных, стратегическое и операционное управление, электронная коммерция);

• независимый директор Станислав Котомкин (компетенции: рынки непродуктовой розницы, электронная коммерция);

• неисполнительный директор Тони Майер (компетенции: рынки продуктовой и непродуктовой розницы, стратегическое и корпоративное управление);

• независимый директор Александр Шевчук (компетенции: финансы, корпоративное управление).

В случае избрания предложенных Советом директоров кандидатов на ВОСА новый состав Совета директоров будет состоять преимущественно из независимых директоров. Учитывая большой опыт работы независимым директором крупнейших российских публичных компаний, действующий Комитет по вознаграждениям и назначениям рекомендует рассмотреть Марию Гордон в качестве кандидата на пост Председателя Совета директоров. Кандидаты в новый состав Совета директоров призваны поддержать реализацию новой стратегии развития, представленной в августе 2020 года, а также обеспечить корпоративное управление, отвечающее структуре капитала без контролирующего акционера.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров. Число предлагаемых кандидатов может быть любым в пределах количественного состава Совета директоров Компании (10 человек). Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Компании – 10 февраля 2021 года. После получения предложений от акционеров Совет директоров Компании утвердит итоговый список кандидатов в новый состав Совета.

В повестку дня ВОСА также вошел вопрос об утверждении положения о вознаграждении членов Совета директоров Компании в новой редакции.

Мария Давыдова, генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Детский мир»:

«Мы рады объявить об успешном завершении работы по поиску кандидатов в новый состав Совета директоров. Это был важный и логичный шаг в рамках трансформации «Детского мира» в первую полностью публичную российскую компанию.

Совет директоров предложил четырех новых кандидатов в Совет директоров, которые призваны привнести дополнительные знания и опыт, необходимые для реализации стратегии развития на высококонкурентном рынке, тем самым способствуя росту стоимости Компании в интересах всех акционеров».

Источник: Детский мир





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