Соучредитель ФК «Леогейминг Пей» Алена Дегрик о том, как работают «электронные деньги» украинских сотовых операторов

среда, 21 февраля 2018, 10:24

Новости компаний

В 2017 году одновременно двумя операторами сотовой связи (Lifecell и Vodafone) был запущен сервис, предоставляющий украинцам возможность оплачивать услуги посредством мобильных устройств. Своим мнением о том, как работают электронные платежи и насколько это актуально для украинского рынка с нами поделилась директор ФК «Леогейминг Пей» Алена Дегрик.

Что такое «мобильные деньги»?

Алена Дегрик (Альона Дегрік): Это способ оплаты товара или услуги посредством виртуального счета сотового оператора.

Здесь глава LeoGaming уточнила, что «мобильные деньги» дают возможность пользователю оплачивать не только услуги мобильного оператора (звонки и SMS-сообщения), но и совершать денежные переводы и даже пополнять баланс в онлайн-играх.

Что представляет собой система мобильных платежей с юридической точки зрения?

Алена Дегрик: С правовой точки зрения «мобильные деньги» – разновидность электронной коммерции. Сотовый оператор определяется как провайдер, поскольку эмиссией электронных денег могут заниматься только банковские структуры.

Многие украинцы предпочитают пользоваться банковскими картами, почему вы думаете, что «мобильные деньги» будут востребованы?

Алена Дегрик: Этот способ платежей отлично «прижился» в восточноафриканских странах, где хорошая сотовая связь контрастирует с недостаточно развитой финансовой системой – банковских учреждений там в десятки раз меньше, чем в нашей стране. В связи с этим международный оператор сотовой связи Vodafone решил запустить специальный сервис M-PESA, что позволило решить проблему местных жителей. Этот метод оказался настолько удачным, что платежной системой начали пользоваться не только в африканских странах, но и на Ближнем Востоке, и в Европе.

Глава ФК «Леогейминг Пей» отметила, что в Украине проблем с нехваткой банковских отделений не наблюдается, но существует проблема с тем, как украинцы распоряжаются своими картами. Как говорит Алена Дегрик, чаще всего мы наблюдаем следующую ситуацию: человек получает зарплату или перевод, тут же обналичивает всю сумму в ближайшем банкомате и тратит наличные средства.

Скептицизм или привычка? Не суть. Однако без карточки люди спокойно отправляются по делам, но давно ли вы видели человека без смартфона?

Алена Дегрик: Это и есть главное преимущество «мобильных денег» – общедоступность. Владельцы мобильных устройств совершают звонки, пользуются интернетом, мессенджерами – для этого на вашем счету всегда должны быть деньги.

Также соучредитель ФК «Леогейминг Пей» обратила наше внимание на сотового оператора Киевстар, который предоставляет возможность оплачивать услуги без смартфона, что значительно увеличивает популярность мобильных платежей среди людей, которые пользуются простыми телефонами.

Чем еще хороши «мобильные деньги»?

Алена Дегрик (Альона Дегрік): Мобильные платежи обеспечивают полную конфиденциальность пользователя. Банковские карты хоть и считаются надежным средством, многие украинцы по-прежнему относятся к ним с недоверием.

Как пояснила глава LeoGaming, «мобильные деньги» не требуют данных пользователя, а сам платеж оформляется путем списания денег со счета мобильного телефона.

Все остальное зависит от оператора и фирмы, которая занимается распространением данной услуги. Компания LeoGaming планирует наладить тесное сотрудничество с отечественными операторами связи, при этом активно поощряя различными бонусами клиентов, которые пользуются мобильными платежами системы.

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