Соцзащита в Украине — Кабмин хочет создать новый исполнительный орган

Правительство одобрило Концепцию реализации государственной политики по социальной защите населения и защиты прав детей на 2020-2022 годы, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики. Такое решение Кабмин принял на заседании 26 августа.

«Целью Концепции является внедрение в течение 2020-2022 годов в условиях завершающего этапа децентрализации эффективной модели взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления для реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществление государственного контроля за соблюдением требований законодательства в указанной сфере», — отметили в Минсоцполитики.

В частности, Концепция реализации государственной политики соцзащиты предусматривает создание Национальной социальной сервисной службы как центрального органа исполнительной власти. Сервисная служба должна реализовать государственную политику в сфере соцзащиты населения, защиты прав детей, осуществление государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и соблюдения прав детей. С этой целью в Украине должны реорганизовать Государственную социальную службу путем преобразования в Нацсоцслужбу.

Также Концепция предусматривает:

— образование территориальных органов Нацсоцслужбы на региональном и субрегиональном уровнях;

— обеспечение непрерывности и последовательности реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения, защиты прав детей;

— избежание дублирования функций по вопросам социальной защиты населения между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, нерационального использования кадровых и финансовых ресурсов;

— обеспечение сервисного подхода к предоставлению социальной поддержки по принципу его максимальной доступности для потребителей;

— обеспечение осуществления действенного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки, за соблюдением прав детей.

В Минсоцполитики отметили, что принятие Концепции в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей определило четкий вектор развития эффективной системы реализации. Также принятие документа предусмотрело разграничение полномочий в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также предоставление своевременных и качественных социальных услуг наиболее уязвимым слоям населения.

Министерство социальной политики Украины

Министерство социальной политики Украины

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Отметим, что во время сегодняшнего заседания Кабинет министров также одобрил законопроекты, которые позволяют Украине присоединиться к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

О рисках, которые создает Украина присоединения к Гаагской конвенции, подробнее читайте в статьях редактора отдела «Социум» Аллы Котляр » Судьбы на экспорт? или Приоритеты президентского указа о детях «и» Судьбы на экспорт-2? «

О том, как глава Минсоц видит правильную модель социальной политики государства читайте в интервью Марины Лазебной, с которой для ZN.UA пообщалась Алла Котляр.