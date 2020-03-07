Соцсети взорвало фото Портнова и Лукаш в необычном месте. Новости политики

Экс-министр юстиции времен Виктора Януковича Елена Лукаш и ее друг, скандальный юрист Андрей Портнов наведались в так называемую УПЦ МП

Об этом Лукаш сообщила в Facebook, передает «ДС».

«Каждый новый шаг, дело, новый день и даже испытания — это Божье благословение. Спасибо, Владыка Павел, за наставления и душевное тепло», — написала она и показала фото со священнослужителем и Портновым.

В сети смеются.

«Портнов, Лукаш в кожанке и Паша-Мерседес сегодня сходили к РПЦ. Это они претендуют на почетное звание «святого семейства»? Или вообще Троицы?», — прокомментировал снимки украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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