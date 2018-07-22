Соціальна електронна комерція у Китаї виросте до 170 млрд доларів



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Застосунок Xiaohongshu

Очікується, що в 2018 р обсяг соціальної електронної комерції Китаю досягне 1,14 трлн юанів (170 млрд доларів США) з приростом на 66,7 відсотка. Про це стало відомо з доповіді за 2018 р представленій раніше на китайській інтернет-конференції.

Соціальна електронна комерція, що виникла в Китаї в 2013 р, представляє з себе поєднання соціальних мереж та електронної комерції. Прикладами можуть послужити платформи Xiaohongshu і Pinduoduo.

Користувачі Xiaohongshu публікують свої покупки, і ті, кому сподобалися ті чи інші продукти, можуть перейти на сторінку де вони продаються, натиснувши на теги. Принцип роботи платформи Pinduoduo полягає в тому, що одні користувачі публікують продукти, які хочуть купити, і запрошують інших користувачів приєднатися до них, тим самим, знижуючи ціну на певні товари.

Згідно з прогнозом доповіді, в 2018 року більш як 30 млн людей будуть працювати в сфері соціальної електронної комерції, що на 50,2 відсотка більше, ніж в 2017 р.

Ринок електронної комерції Китаю є найбільшим в світі. Обсяг онлайн роздрібних продажів виріс в річному вираженні на 32,2 відсотка в 2017 р до 7,2 трлн юанів.

Згідно з наданими Міністерством комерції КНР даними, до 2020 року обсяг онлайн роздрібних продажів досягне 9,6 трлн юанів, в той час як на продажі в сфері соціальної електронної комерції доведеться 31,3 відсотка.

Джерело: Синьхуа





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