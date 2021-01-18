Сотрудничество по «Одному поясу, одному пути» активно продвигается даже в условиях COVID-19

Сотрудничество по «Одному поясу, одному пути» активно продвигается даже в условиях COVID-19

Недавно Минкоммерции КНР обнародовало данные, согласно которым с января по ноябрь 2020 года прямые нефинансовые инвестиции китайских предприятий в 57 стран, расположенных вдоль «Одного пояса, одного пути», достигли 110,68 млрд. юаней, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 25,7%.



AFP / Imagine China

Как подчеркивается в статье, опубликованной МИА «Казинформ», глобальная инициатива «Один пояс, один путь» доказывает, что она является стабильным и устойчивым механизмом экономического сотрудничества, который в полной мере способен реагировать на негативное воздействие эпидемии COVID-19.

Профессор международной политэкономии Государственного университета Сан-Паулу Маркос Кордейро Пирес отметил, что он поддерживает все усилия, которые могут улучшить местную инфраструктуру, именно так зарекомендовала себя инициатива «Один пояс, один путь» в Латинской Америке и Бразилии. Сегодня мировая экономика сталкивается с такими вызовами как протекционизм и унилатерализм. Китай всегда придерживается мультилатерализма и постоянно расширяет внешнюю открытость, что придает импульс восстановлению региональной и глобальной экономики.

В 2020 году эпидемия COVID-19 внезапно охватила весь мир и оказала серьезное влияние на социально-экономическую жизнь разных стран. Столкнувшись с вызовами, которые бросила пандемия, инициатива «Один пояс, один путь» продемонстрировала высокую устойчивость и жизнеспособность. Соответствующие проекты продолжают продвигаться, результаты сотрудничества полны ярких моментов, которые становятся «лучом света» среди мрака эпидемии.

В общем и целом, после вспышки эпидемии в международном сотрудничестве по совместному строительству «Одного пояса, одного пути» можно выделить следующие характеристики:

Во-первых, спрос на сотрудничество продолжает расти. Эпидемия сильно влияет на нормальное функционирование и развитие экономик разных стран мира. Будь то борьба с эпидемией или экономическое восстановление, участвующие в инициативе «Один пояс, один путь» государства нуждаются в этой платформе международного сотрудничества для улучшения своих способностей к противостоянию рискам, усиления политической координации, взаимодействия с участвующими сторонами, а также обмена соответствующей информацией.

Во-вторых, сферы сотрудничества расширяются дальше. Среди новых вызовов, брошенных эпидемией, круг друзей «Одного пояса, одного пути» концентрируется на глобальном сотрудничестве в области общественного здравоохранения и усиленно создает «Шелковый путь здоровья», что продолжает обогащать содержание высококачественного совместного строительства «Одного пояса, одного пути». В то же время углубляется сотрудничество в таких областях как цифровая экономика, зеленое развитие, региональная экономическая интеграция и т.д.

В-третьих, формы сотрудничества становятся более разнообразными. В прошлом совместное строительство «Одного пояса, одного пути» главным образом основывалось на трансграничном потоке торговли, инвестиций, товаров и услуг. В настоящее время различные онлайн-сделки находятся в стадии бурного роста, степень интеграции онлайн и офлайн сфер углубляется, а реальная и виртуальная экономика содействуют друг другу, наполняя «Один пояс, один путь» жизненной силой.

В-четвертых, уровень институционализации сотрудничества повышается. Столкнувшись с новой обстановкой, которую принесли серьезные «вековые перемены» и глобальная пандемия, страны «Одного пояса, одного пути» начали усиливать политическую коммуникацию и согласование правил, например, это подписание соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП/RCEP), завершение переговоров по инвестиционному и торговому соглашениям между Китаем и ЕС и т.д. Эти достижения двигают развитие сотрудничества по «Одному поясу, одному пути» в направлении институционализации.

Более 7 лет прошло с тех пор, как была выдвинута инициатива «Один пояс, один путь», все это время ее основная роль заключается в укреплении глобальной взаимосвязи и взаимодоступа. После того, как вспыхнула эпидемия, данная роль стала еще более очевидной. Она содержит два смысловых аспекта:

Если говорить о техническом обеспечении, инициатива способствует взаимосвязи и взаимодоступу в области инфраструктуры. Типичным примером является развитие рейсов Китай-Европа, происходящее вопреки трендам. Согласно данным, обнародованным китайской компанией China Railway, в 2020 году Китай запустил 12400 рейсов Китай-Европа, рост составил 50% в годовом выражении; было отправлено 1,135 млн. стандартных контейнеров с ростом на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; был обеспечен доступ в более чем 90 европейских городов свыше 20-ти стран.

Что касается программного обеспечения, «Один пояс, один путь» стабилизирует глобальную производственную цепочку и цепь поставок. Если сравнивать с резким сокращением глобальных инвестиций и торговли в 2020 году, инвестиции и торговля стран «Одного пояса, одного пути» демонстрируют высокую устойчивость. Ключевую роль в этом играют достижения строительства нескольких прошедших лет, обеспечившие взаимосвязь и взаимодоступ. Это благоприятно сказывается на ускорении восстановления производственной цепочки и цепи поставок, которые были повреждены из-за эпидемии, а также придает мощный импульс восстановлению региональной и глобальной экономики.

Инициатива «Один пояс, один путь» – это общественное благо, которое Китай предоставил всему миру. Предложение Китая получило широкое признание международного сообщества. В настоящее время Китай подписал свыше 200 документов о сотрудничестве по совместному строительству «Одного пояса, одного пути» с более чем 130 странами и 31 международной организацией.

Если рассматривать концепцию развития, эпидемия проверила концепцию сотрудничества и основные принципы совместного строительства «Одного пояса, одного пути», то есть важность соблюдения концепции открытости, инклюзивности и прозрачности, а также принципов совместного обсуждения, строительства и использования. Эпидемия заставила все страны сильнее осознать, что люди живут в «глобальной деревне», являющейся сообществом единой судьбы, где «мы среди вас, а вы среди нас». «Один пояс, один путь» – важная платформа для реализации концепции сообщества единой судьбы человечества.

Что касается реальных действий, дела Китая сильнее слов, он в меру своих сил предоставляет материальные ресурсы и техническую помощь государствам «Одного пояса, одного пути», а также активно помогает другим странам и регионам в борьбе с эпидемией и восстановлении их экономики. Во время эпидемии Китай стал крупнейшим в мире поставщиком противоэпидемических средств. На сегодняшний день он предоставил другим странам более 200 млрд. масок, 2 млрд. защитной одежды, а также 800 млн. наборов реагентов для тестирования на коронавирус.

В сегодняшнем мире происходит подъем унилатерализма и торгового протекционизма, усиливается антиглобализм. Международная многосторонняя торговая система сталкивается с серьезными вызовами. На этом фоне сотрудничество в рамках «Одного пояса, одного пути» смогло добиться блестящих результатов, что еще раз подтвердило важность мультилатерализма. Содействие взаимосвязи и взаимодоступу, сохранение открытости и инклюзивности – это необходимый путь в реагировании на глобальный кризис и реализации долгосрочного развития. Только так можно фундаментально содействовать всеобщему развитию и процветанию человеческого сообщества.

Автор: Сюй Сюцзюнь, научный сотрудник Института мировой экономики и политики Академии общественных наук КНР

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