Сотник: Полицию переименовали, а не переаттестовали

Народный депутат, член избирательного списка партии Игоря Смешко «Сила и Честь» Елена Сотник в эфире телеканала UA:Первый заявила, что нереформированные правоохранительные органы и суды являются первопричиной коррупции и гибели людей

Фото: УНИАН

«Смерть Екатерины Гандзюк, которой 17 июня должно было исполниться 34 года, гибель 5-летнего Кирилла в Переяслав-Хмельницком – это все, к сожалению, первоисточник того, что правоохранительная система и на самом деле является причиной существования коррупции», — заявила Сотник.

По ее словам, если бы реально ставился вопрос реформирования правоохранительной системы, у нас была бы переаттестация, а не переименование полиции.

«Когда политики уже более 20 лет говорят много слов об общих принципах, мы в результате не получаем ключевого – безопасности граждан. Не получаем ответа на вопрос: Кто заказал Катю Гандзюк?» — сказала Сотник.

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