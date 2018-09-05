Сотни миллионов долларов за дату ежегодно: как открытые данные изменили Украину

Открытые данные – это колоссальный источник возможностей в борьбе с коррупцией и потенциал для роста экономики. Почему важно поддерживать интеграцию Open Data для прозрачности государственных транзакций.

Экономика страны может получать миллионы долларов ежегодно благодаря нематериальному ресурсу – данным. Звучит нереалистично, но этот процесс уже запущен, открытые данные уже способствуют экономическому росту.

Что такое Open Data

С одной стороны, Open Data – это характеристика, технический формат “упаковки” информации для простоты доступа. С другой стороны, открытыми данными называют саму информацию, доступ к которой есть у всех граждан.

Открытыми данными становится публичная информация, которая представляет общественный интерес и делает работу государственных органов прозрачной. Эти данные размещают в единых реестрах, нормативах, перечнях и справочниках.

Диапазон использования открытых данных покрывает все сферы экономической и общественной жизни. Например, в Украине уже открыты данные о качестве поверхностных вод в реках Украины и список государственных деятелей и их близких родственников.

Как Украина открывала данные

В 2011 году Верховная Рада приняла закон “О доступе к публичной информации”, в котором говорилось о возможности бесплатного получения публичной информации по запросу в государственный орган.

В 2015 году парламент изменил профильное законодательство. В том же году Государственное агентство по вопросам электронного правительства презентовало единый портал открытых данных data.gov.ua.

В 2016 году Украина присоединилась к “Хартии открытых данных”, взяв на себя обязательства делать правительственные данные открытыми по умолчанию.

10 августа 2018 года была запущена обновленная версия национального портала данных. Этот портал должен стать единой платформой для всех наборов открытых данных Украины. Новая версия портала работает на платформе CKAN. Это самая популярная в мире платформа для е-правительств.

Портал автоматически собирает открытые данные с технически совместимых порталов городов и регионов. Пользователь может ознакомиться с набором данных непосредственно на сайте без загрузки файлов на свой компьютер, что упрощает и ускоряет работу.

Важное звено между открытыми данными и пользователями – сервисы, которые помогают обрабатывать данные для решения конкретных задач.

Выращивать такие сервисы помогает 1991 Open Data Incubator – некоммерческий инкубатор. Там учат создавать и продвигать инструменты на основе big data и open data для гражданского общества, бизнеса и государственных органов.

“Одна из его инициатив – Open Data Challenge. Это конкурс проектов по созданию продуктов для решения общественных проблем с использованием открытых данных. Конкурс инициировала лондонская организация Open Data Institute”, – говорит руководитель направления открытых данных TAPAS Екатерина Онилиогву.

По ее словам, финалисты прошлогоднего Open Data Challenge вносят значительный вклад в развитие страны. Это проекты “OpenMarket уголь”, “Суд на ладони”, “Штрафы ua”.

Команды, которые прошли в финал в 2018 году, готовят проекты к финальной презентации. Демо-день состоится в рамках Open Data Forum 7 сентября. Команды-победители разделят призовой фонд в размере 2,5 млн грн.

“Цель нашего участия в Open Data Challenge – поддержать проекты, которые улучшают жизнь украинцев, делают работу государственных органов более прозрачной и подчиняют ее народу, а не коррупционерам”, – говорит Онилиогву.

Зачем Украине открытые данные

Против коррупции

Открытые данные помогают выявить коррупцию и предотвратить ее. Хотя многие страны уже используют open data, в глобальном масштабе данные правительств до сих пор скрыты. По данным The Global Open Data Index, открыты только 11% правительственных наборов данных.

Данные об уязвимых к коррупции публичных контрактах зачастую непрозрачны. Менее 10% из 120 стран, опрошенных Open Contracting Partnership, предоставляют качественные данные о тендерах.

У украинцев есть повод для гордости: по данным Open Contracting Partnership, после запуска системы электронных закупок ProZorro среднее количество уникальных поставщиков выросло на 45%, количество сессий поиска информации о контрактах выросло в тысячу раз, а правительство сэкономило в бюджете Украины более миллиарда долларов.

“В антикоррупционной стратегии доступ к информации – одна из важнейших предпосылок для предотвращения коррупции”, – говорит председатель правления ОО Social Boost и соучредитель 1991 Open Data Incubator Денис Гурский.

Он предлагает рассмотреть Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Реестр показывает бенефициаров бизнеса.

“Это помогает найти взаимосвязи между компаниями, государственными органами и организациями. Таким образом прослеживаются коррупционные схемы в тендерах, случаи уклонения от уплаты налогов и другие нарушения.

Проекты-участники Open Data Challenge имеют такие же цели. Эти команды создаются людьми, которым не все равно, как Украина будет жить завтра. Мы вместе с партнерами делаем все, чтобы их поддержать”, – утверждает Гурский.

Для развития экономики

В TAPAS подсчитали, что открытые данные в 2017 году принесли экономике Украины более 700 млн долл. К 2025 году участники проекта прогнозируют вливание в экономику уже 1,4 млрд долл, что составляет 0,92% ВВП страны.

Ради европейской интеграции

Западные страны будут охотнее открывать границы и сотрудничать со страной, в которой правительство действует открыто, бюджеты распределяются по прозрачным механизмам, а общество и СМИ имеют доступ к информации.

Внедрение open data обусловливается отечественным законодательством и международными соглашениями. В 2016 году Украина взяла на себя обязательства выполнять принципы “Хартии открытых данных”. Прежде всего – делать правительственные данные открытыми по умолчанию. Это важный шаг.

После подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом Киев должен адаптировать украинское законодательство в соответствии с законодательством ЕС. Это касается и политики внедрения открытых данных.

В 2012 году Украина присоединилась к инициативе ООН “Партнерство “Открытое правительство”. Ее цель – упростить доступ к публичной информации о деятельности органов власти и привлечь общественность к формированию государственной политики.

Проекты на основе Open Data

Предотвращение коррупционных схем

Открытые данные позволяют получать информацию о работе предприятий, общественных и политических деятелей, должностных лиц, государственных органов и отслеживать коррупционные действия. Вот несколько таких проектов, работающих с open data.

Реестр национальных общественных деятелей. Содержит информацию об общественных деятелях, их местах работы, связанных юридических лицах, родственных и деловых связях, судимости, применении международных санкций и причастности к коррупционным делам.

Реестр постоянно пополняется. Администрируют его ОО “Центр противодействия коррупции” и ОО “Канцелярская сотня”.

Реестр бенефициаров украинских компаний. Дает информацию о владельцах зарегистрированных в Украине предприятий. Открытая база функционирует с 2017 года. Информация доступна на Едином государственном портале открытых данных.

Кроме того, в рамках сотрудничества Украины с Transparency International данные об украинских бенефициарах доступны в Глобальном реестре бенефициарных владельцев.

Проверка бизнес-контрагента

Любая компания заинтересована в сотрудничестве с надежными партнерами. Чтобы помочь бизнесу в выборе контрагентов, разработчики создают специальные сервисы, в том числе – на основе open data.

Платформа для работы с государственными открытыми данными OpenDataBot. Сервис работает в популярных мессенджерах. В частности, пользователи узнают о назначении руководителей компаний, налоговых долгах, судебных решениях, нахождении в черных списках АМКУ и Минэкономики.

Онлайн-система проверки компаний YouControl. Сервис позволяет узнать, работает ли компания, чем занимается, к каким структурам принадлежит, в каких судебных процессах участвует. Следить за изменениями можно через email подписку. Содержит досье на 1,6 млн компаний, составленные на основе данных из 50 официальных реестров.

Сервис юридического аудита рынка недвижимости Monitor.Estate. Проводит юридический аудит объектов недвижимости, используя открытые данные из государственных реестров. Проверка включает мониторинг имен участников ЖК, их адресов регистрации, целевого назначения объекта, наличия судебных дел, долгов и лицензий.

Прозрачные тендеры

Еще один важный элемент борьбы с коррупцией – прозрачное проведение тендерных процедур, особенно в случае с государственными органами и предприятиями. Открытые данные нашли свое применение и здесь.

Официальный портал обнародования информации о государственных закупках ProZorro. Система использует открытые данные о тендерных процессах во всех публичных и государственных закупках. Портал общедоступен.

Система поиска релевантных тендеров Get-To-Tender. Сервис поможет находить оптимальные тендерные закупки в ProZorro.

Сейчас процесс поиска длительный, трудоемкий и затратный. Бизнесу приходится вручную обрабатывать многостраничные документы, чтобы найти соответствующий тендер.

Get-To-Tender использует технологию машинного обучения для автоматизации этого процесса. Проект вышел в финал Open Data Challenge-2018 и в сентябре поборется за главный приз – 2,5 млн грн.

Перспективы развития экосистемы

За последние несколько лет Украина сделала большой рывок в предоставлении публичных данных в общественный доступ. По информации Open Data Barometer – рейтинг стран, использующих открытые данные, – в 2015 году Украина занимала 62 место с оценкой 16 из 100. Через год она поднялась на 44 место с оценкой 36 из 100.

Согласно рейтингу Global Open Data Index, в 2015 году страна занимала 54 место с оценкой 34%, хотя в 2014 году ее вообще не было в списке. Наиболее общедоступной информацией эксперты рейтинга назвали данные о государственном бюджете, законодательстве и регистрации компаний.

Открытость информации о качестве воздуха, правда, пока хромает, хотя в соседней Румынии уровень открытости этих данных составляет 85%.

Тем не менее, ситуация улучшается: при поддержке правительства и зарубежных партнеров создаются новые проекты. Это способствует распространению open data, в том числе на законодательном уровне. Использование открытых данных позволяет развивать экономику, бороться с коррупцией, укреплять позиции страны в международных отношениях.

Движение в русле поддержки open data, запуск новых проектов совершенствования государственных реестров откроет для Украины еще больше возможностей.

Ная Новак

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