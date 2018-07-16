Состояние голодающего политзаключенного Эмир-Усеина Куку ухудшается, – правозащитники

Состояние здоровья крымчанина Эмир-Усеина Куку, который находится под арестом в СИЗО на территории России и голодает 21-й день, ухудшается. Об этом на пресс-конференции рассказала глава общественной организации «Крым-SOS» Тамила Ташева, передают «Крым.Реалии».

«Мы видим, что состояние здоровья действительно ухудшается. Ему очень нужны инъекции глюкозы, но врач говорит, что если он будет это делать, то это будет нарушать голодовку», – отметила Ташева.

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Напомним, Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков в Крыму. В июле 2016 года его поместили в спецблок СИЗО как «опасного подсудимого». Впоследствии его обвинили в подготовке «насильственного захвата власти». В декабре 2017 года его этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону.

26 июня 2018 года Куку объявил голодовку.





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