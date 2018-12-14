Сосредоточится на советах — Деловой Ростов

14.12.2018 22:55

Сергей Строителев



«Город N» №49 (1307), 18 декабря 2018

Владимир Мельников, владелец крупнейшего в стране одежного ретейлера «Глория Джинс», перешел с должности генерального директора на пост советника. Руководить компанией теперь будет Шерон Джестер Терни, возглавлявшая несколько лет одну из крупнейших в мире моды фирму Victoria’s Secret.







В обязанности г-на Мельникова будут входить рекомендации генеральному директору. Оперативным управлением «Глории Джинс» займется Шерон Джестер Терни, которая за пять лет руководства Victoria’s Secret увеличила ее выручку вдвое — до $ 8 млрд и о которой Владимир Мельников отзывается как о генеральном директоре «в десять раз сильнее» его.



В конце ноября главой компании «Глория Джинс» стала Шерон Джестер Терни. В базе «СПАРК Интерфакс» она фигурирует как генеральный директор, лицо, имеющее право действовать без доверенности. Владелец «Глории Джинс» Владимир Мельников подтвердил корреспонденту N, что Шерон Джестер действительно возглавила компанию, получив должность, которую до этого занимал сам г-н Мельников:



— Мы долго искали менеджера, который смог бы вывести «Глорию Джинс» на новый уровень. Надеюсь, что у Шерон это получится. Как генеральный директор она раз в десять сильнее меня.



«Глория Джинс» обладает самой большой фирменной розничной сетью на рынке одежды. В нее входят 584 магазина. В прошлом году ее продажи составили около 40 млрд руб. Создатель компании Владимир Мельников неоднократно заявлял, что его цель — построение одной из крупнейших в мире моды компании с оборотом в несколько миллиардов долларов. Традиционно «Глория Джинс» активно привлекала зарубежных менеджеров. В том числе были попытки привлечь экспата и на ключевую в компании должность генерального директора, что позволило бы владельцу компании сосредоточиться на стратегии. Однако эти попытки по разным причинам не имели успеха.



Шерон Джестер Терни фигурировала в мировых рейтингах самых влиятельных женщин в модной индустрии благодаря своим достижениям на посту главы Victoria’s Secret, который она занимала с 2006 по 2016 годы, увеличив выручку компании с $ 4,5 млрд до $ 8 млрд. Корреспонденту N удалось встретиться с Шерон Джестер Тернии, когда она приехала в Ростов знакомиться с делами компании.



N: — Уходя с поста главы Victoria’s Secret, вы объяснили свое решение желанием заняться семейными делами. Выходит, вы эти проблемы решили?



Ш.Д.: — За последние пару лет мы с мужем много путешествовали, сын закончил университет. Но я не могу сказать, что совсем была без работы. Я консультировала различные компании. В последние два года была членом наблюдательного совета «Глории Джинс».



N: — Когда г-н Мельников предложил вам занять пост генерального директора компании?



Ш.Д.: — Это было еще в прошлом году. Владимир предлагал мне несколько раз, но, чтобы согласиться, мне потребовалось время.



N: — Что вы знали о компании и ее основателе перед вхождением в наблюдательный совет?



Ш.Д.: — Ничего. Но я пообщалась с менеджерами, входившими в наблюдательный совет, и получила достаточно информации.



N: — Какую задачу поставил перед вами собственник компании?



Ш.Д.: — Цель — удвоить выручку «Глории Джинс» за ближайшие пять лет. При этом нужно иметь в виду, что мы должны развиваться не только в России, но и за ее пределами. У «Глории Джинс» был успешный опыт перехода от оптового бизнеса к розничному и от региональной компании к общероссийской с головным офисом в Москве. Нам предстоит переход на другую структуру организации, которая позволит добиваться амбициозных планов. Кроме того, мы должны подготовить компанию к IPO.



N: — Как разграничены ваши с Мельниковым обязанности?



Ш.Д.: — Владимир Владимирович будет давать рекомендации в том режиме, который сочтет нужным. Я буду заниматься компанией ежедневно. Именно поэтому я здесь, чтобы принять дела, познакомиться с людьми, составить представление о бизнес-процессах.



N: — В чем отличие «Глории Джинс» от Victoria’s Secret?



Ш.Д.: — Отличий множество. Я бы предпочла говорить о том, что у них общее. Это вертикальные организации, начиная от дизайна и заканчивая покупателями. Обе находятся в развитии. Правда, «Глория Джинс» то росла, то останавливалась. Это было связано с ситуациями на валютном рынке. Victoria’s Secret, когда я ею руководила, росла более ритмично, возможно, из-за того, что экономика США менее подвержена кризисам. Помимо 1200 физических магазинов только в Северной Америке у нас также была развита электронная коммерция, которая приносила в последнее время около $ 2 млрд. «Глория Джинс» только сейчас запускает электронную коммерцию, для нас это хорошая возможность увеличить продажи. Victoria’s Secret имела хорошую узнаваемость во всем мире. Около 90%. «Глория Джинс» столь же хорошо узнаваема в России. Нам предстоит распространить знание о ней за пределы страны. Компании похожи тем, что их достаточно долго возглавляли их основатели. Это сходство сыграло в пользу моего решения стать генеральным директором «Глории Джинс».



N: — Обычно основателю, долгое время руководившему компанией, трудно стоять в стороне от текущей деятельности. Вы это специально оговаривали?



Ш.Д.: — Да, у нас был специальный разговор. Для основателя компании, тем более такого страстного, как Владимир Владимирович, это будет трудно. Но мы договорились.



N: — Какие основные параметры контракта не являются тайной?



Ш.Д.: — Срок оговорен на период не менее 3 лет. Эффективность оценивается по росту выручки, EBITDA и присутствию за пределами России.



N: — Какая главная трудность для вас на этом посту?



Ш.Д.: — Мой языковой барьер. Нельзя понять все нюансы при разговоре через переводчика.



N: — Планируете учить русский?



Ш.Д.: — Да.



N: — Увидим ли мы по аналогии с ангелами Victoria’s Secret (так называют топ-моделей компании. — N) ангелов «Глории Джинс»?



Ш.Д.: — Я надеюсь. Мы определимся с брендом и затем найдем такие же эмоциональные детали, подходящие именно «Глории Джинс», какими стали «ангелы Виктории».





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Владимир Мельников, «Глория Джинс», Шерон Джестер Терни, Victoria’s Secret, наблюдательный совет «Глории Джинс», ангелы Victoria’s Secret

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