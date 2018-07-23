Сосед Украины неожиданно вырвался вперед в рейтинге зарплат

Размер реальных зарплат в Беларуси по паритету покупательной способности превысил аналогичный показатель в Украине и России.

Согласно данным мониторинга Высшей школы экономики, уровень оплаты труда в Беларуси составил 1648 долларов, сообщает РБК.

«Пик реальных зарплат пришелся на середину 2014 года, потом они снижались на протяжении трех лет, пока не возобновили рост в прошлом году, примерно со второго квартала», – сообщил научный сотрудник Экономического исследовательско-образовательного центра Беларуси Дмитрий Крук.

В то же время средняя зарплата по ППС в России достигает 1640 долларов, а в Украине – 1073 доллара.

В Восточной Европе больше других получают Польша – 2343 доллара, Венгрия – 2106 долларов и Чехия – 2026 долларов.

При расчетах авторы исследования использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Госстата, в Украине размер средней номинальной заработной платы в январе–мае 2018 года составил 8725 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года размер зарплат украинцев увеличился на 26,7%.





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