Соратника Мураева назначили управляющим «Межигорья», — СМИ. Новости политики

Новым управляющим Национального парка «Межигорье» стал бывший помощник народного депутата Евгения Мураева Алексей Вороненко

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка программы «Схемы» Наталья Седлецкая, передает «ДС».

АРМА объявила результаты тендера на управление национальным парком сегодня, 29 мая.

«Знакомьтесь, новый управитель бывшей резиденции Януковича «Межигорье» — Алексей Вороненко. Помощник пророссийского депутата Евгения Мураева, давнего соратника Виктора Януковича. Политолог, частый гость медведчуковских каналов NewsOne и 112″, — написала она.

Отметим, Вороненко является директором компании ООО Скомпани. «Несмотря на многочисленные предостережения, чиновники АРМЫ не учли то, что это малоизвестная компания, без соответствующего опыта. Как и на то, что ее директор тесно связан с регионалами», — добавила Седлецкая.

Напомним, ранее АРМА объявило новый конкурс на управление бывшей резиденцией беглого экс-президента Виктора Януковича.

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