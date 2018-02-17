Соратник Саакашвили хочет вернуть украинское гражданство через ЕСПЧ

Бывший заместитель главы Одесской ОГА Саша Боровик намерен подать в Европейский суд по правам человека в связи с лишением его украинского гражданства

Сам Боровик заявил, что обжаловал решение президента о лишении его гражданства уже в двух украинских судах, передает «ДС» со ссылкой на Zik.ua.

«У меня возникал один вопрос, на основании чего у меня забрали гражданство? Я требовал, чтобы они показали подтверждение того, что я гражданин другой страны, но они не могли этого показать. И в Высшем административном суде мне сказали, что президент ничего не нарушал. Сейчас это дело находится в Верховном суде. В течение месяца они должны рассмотреть это дело. И честно говоря, я не верю украинским судам», — заявил экс-заместитель главы Одесской ОГА.

Поэтому, как добавил Боровик, он подаст иск в Европейский суд по правам человека.

«Поскольку я являюсь европейским юристом, у меня есть лицензия практиковать право как в США, так и в Европе. Поэтому я возьму это дело в свои руки и пойду в Европейский суд. Но, к сожалению, в европейских судах, если ты не докажешь, что твое дело является срочным, то процесс может длиться до семи лет. И, конечно, за семь лет может многое измениться», — отметил он.

Напомним, Саша Боровик был заместителем и советником главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

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