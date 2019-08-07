Сообщение EADaily о «разной весне» Google вызвало флешмоб в соцсети

Новость нашего агентства о том, что поисковые системы Google и Яндекс выдают принципиально разные фото по запросу «Россия, весна», вызвала интерес в соцсетях. Пользователи пошли дальше — решили проверить, как отображается в американском и российском поисковике «весна на Украине».

Результат оказался такой же обескураживающий. Если по запросу «Россия, весна» Google стабильно выдавал картинки мрачной разрухи, грязи и распутицы, то по запросу «Украина, весна» показывались цветущие сады и поля, солнечное небо и радостные люди. В российском Яндексе такой разницы не было.

Как сообщало EADaily, участники первого эксперимента признали, что Google «пессимизирует» все, что связано с Россией и русскими. Но вот в отношении Украины, стран Западной Европы и, конечно, США, картина принципиально иная.

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