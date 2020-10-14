Солнечная энергетика может стать новым лидером на фоне роста мирового спроса на электроэнергию

Согласно отчету, опубликованному во вторник, возобновляемые источники энергии, в первую очередь солнечная энергия, могут показать рост производства электроэнергии на 80% в течение следующего десятилетия.

Международное энергетическое агентство заявило, что в большинстве стран теперь стабильно дешевле производить электричество из энергии Солнца, чем сжигать уголь или природный газ.

По заявлению парижского агентства, солнечные фотоэлектрические элементы сегодня являются одним из самых дешевых источников электроэнергии в истории, благодаря зрелым технологиям и политическим мерам, которые снизили стоимость инвестиций в этот вид возобновляемых иточников энергии. Фотоэлектрические системы могут быть установлены в виде панелей в домах или на предприятиях, а также развернуты в солнечных парках.

В отчете агентства изложены три сценария будущего развития мировых энергетических рынков, которые пострадали от пандемии коронавируса. В то время как ископаемое топливо ждет непростое будущее, перспективы возобновляемых источников энергии варьируются от «сильных до впечатляющих», при этом солнечная энергия здесь играет ведущую роль.

По данным межправительственного органа Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, затраты на электроэнергию от крупномасштабных солнечных фотоэлектрических установок упали примерно c 38 центов за киловатт-час в 2010 году до среднемирового уровня в 6,8 цента за киловатт-час в прошлом году.

«Я вижу, что солнечная энергия станет новым королем мировых рынков электроэнергии, — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол (Fatih Birol). — Исходя из сегодняшних политических реалий, он будет устанавливать новые рекорды по развертыванию каждый год после 2022 года».

В одном из сценариев, изученных МЭА, согласно которому пандемия взята под контроль и к началу 2023 года мировой спрос на энергию вернется к докризисному уровню, количество фотоэлектрических систем резко возрастет, увеличивая мощность солнечной энергии в среднем на 12% в год до 2030 года. Возобновляемые источники энергии обеспечат около 80% роста мирового производства электроэнергии за тот же период, обогнав уголь к 2025 году в качестве основного средства производства электроэнергии.

Ожидается, что на электроэнергию будет приходиться все большая доля общего потребления энергии, учитывая, что обеспечение чистой энергией таких секторов, как транспорт, имеет решающее значение для будущего с низким уровнем выбросов углерода.

Согласно МЭА, солнечная энергия остается экономически эффективным выбором даже в сценарии, когда пандемия затянется, нанеся долгосрочный ущерб экономике и предваряя десятилетие с самыми низкими темпами роста спроса на энергию, начиная с 1930-х годов.

Солнечная энергия демонстрирует еще более высокие результаты в «Сценарии устойчивого развития» МЭА, в котором усилия политиков и инвестиций в чистую энергию ставит мир на путь к достижению целей Парижского климатического соглашения. Совокупная доля солнечной фотоэлектрической энергии и ветра в мировой генерации вырастет с 8% в 2019 году до почти 30% в 2030 году.

«Если правительства и инвесторы активизируют свои усилия в области экологически чистой энергии, рост солнечной и ветровой энергии будет еще более впечатляющим и весьма обнадеживающим для преодоления мировой климатической проблемы», — сказал Бирол.

Некоторые правительства включают экологические обязательства в свои планы по восстановлению после коронавируса, поскольку они сталкиваются с растущими призывами использовать пандемию как возможность справиться с климатическим кризисом путем ускорения ухода от ископаемого топлива.

Нефтяные компании, такие как BP и Royal Dutch Shell, объявили о серьезных стратегических сдвигах в сторону низкоуглеродной энергетики, что является еще одним признаком того, что пандемия вносит глубокие изменения в ситуацию на мировых энергетических рынках.

«Помогут ли эти потрясения в конечном итоге или помешают усилиям по ускорению перехода к чистой энергии и достижению международных целей в области энергетики и климата, будет зависеть от того, как правительства ответят на сегодняшние вызовы», — говорится в докладе.

Стремительный рост солнечной энергии контрастирует с сокращением добычи угля, который на протяжении десятилетий был основой глобальных энергетических систем.

Снижение экономической активности и спроса на электроэнергию в результате пандемии стало катализатором «структурного падения мирового спроса на уголь», говоритя в отчете МЭА, согласно которому к 2025 году будет выведено из эксплуатации 275 гигаватт угольных мощностей. Это примерно 13% от общей мощности угля в 2019 году.

Даже если мировая экономика оправится от пандемии в следующем году, доля угля в мировой генерации упадет с 37% до 28% в 2030 году.

«Рост использования возобновляемых источников энергии в сочетании с дешевым природным газом и политикой отказа от угля означает, что спрос на уголь в странах с развитой экономикой упадет почти вдвое к 2030 году», — говорится в отчете. Рост использования угля в развивающихся странах Азии, таких как Индия, намного ниже, чем ожидалось ранее, и этого недостаточно, чтобы компенсировать снижение в других странах.

Например, обещание президента Китая Си Цзиньпина (Xi Jinping) сделать страну углеродно-нейтральной в течение 40 лет потребует от крупнейшего в мире потребителя угля резко снизить свою зависимость от ископаемого топлива.

Снижение стоимости солнечной энергии только ускорит исчезновение угля. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии заявило в июне, что цены на солнечную энергию в среднем могут составлять 3,9 цента за киловатт-час для проектов, введенных в эксплуатацию в следующем году, что на 42% ниже по сравнению с 2019 годом и более чем на одну пятую часть ниже, чем у угольных электростанций.

Однако перспективы нефти еще более неопределенны. Спрос на сырую нефть упал в разгар карантина, когда заводы были закрыты, самолеты не летали, а автомобилисты сидели по домам. Несмотря на скромное восстановление, некоторые аналитики и BP полагают, что спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к своему пику 2019 года, поскольку пандемия вносит долгосрочные изменения в образ жизни и передвижения людей, а также побуждает правительства принимать более агрессивные меры по ограничению выбросов углерода.

МЭА ожидает, что рост спроса на нефть прекратится в следующем десятилетии, но заявило, что без серьезного изменения государственной политики нет никаких признаков быстрого спада. «Исходя из сегодняшних политических установок, восстановление мировой экономики вскоре вернет спрос на нефть на докризисный уровень», — сказал Бирол.

В докладе прогнозируется снижение спроса на энергию на 5% в этом году, при этом ожидается, что выбросы углерода, связанные с энергетикой, упадут на 7%, а инвестиции в энергетический сектор упадут на 18%.

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