Солидарная пенсионная система умерла. Как Украине преодолеть проклятие страны пенсионеров

Представьте семью среднего достатка, где есть человек с инвалидностью, который нуждается в постоянном уходе. Если бы были состоятельны, то наняли бы сиделку и делали карьеру. И доход больше, и родному человеку забота. Однако семья бедная, ухаживать приходится собственными силами, и на работу нет времени. Это называется «ловушка бедности»: заработать не можешь из-за обстоятельств, а с обстоятельствами не можешь разобраться, потому что нет денег.

Так выглядит ситуация, в которую попала наша страна.

В Украине меньше чем 13 млн официально занятых, из которых 2,7 млн человек пенсионного возраста. Работающие должны содержать более 11 млн пенсионеров, 6,3 млн детей до 14 лет, 2,2 млн учащихся и студентов, 1,7 млн безработных и около 1 млн неработающих людей с инвалидностью. Это не было бы такой проблемой, если бы экономика была развита, производство высокотехнологичное, а производительность труда давала доходы на уровне Польши или Литвы. Однако украинская экономика слабая, и не всегда можно заработать так, чтобы хватило на налоги.

ВВП на душу населения в 2020 году в Литве, Польше и Украине

Источник: ОЭСР, Государственный комитет статистики Украины, собственные расчеты

Как следствие, имеем 3,5 млн трудовых мигрантов. И где-то столько же граждан, которые решают свои финансовые проблемы неофициально (пока в Украине).

Опросы бизнеса и поиски рецептов «экономических прорывов» свидетельствуют, что главная проблема (после проблемы правосудия) – это налоги или перекосы налогового администрирования. Варианты решения разные, но запрос понятен – снизить налоговое бремя. Но тогда возникает вопрос: как кормить 19 млн бюджетников и пенсионеров.

Источник: InfoSapiens, сентябрь 2020 г.

Налоговая нагрузка,% ВВП, Сингапур vs Украина

Источник: Министерство финансов Украины, Пенсионный фонд Украины, МВФ, Национальный банк Украины, www.rada.gov.ua, www.singaporebudget.gov.sg, www.singstat.gov.sg

Если обобщить, то вся дискуссия об экономическом росте сводится к дилемме: на кого возложить «социальный багаж», пока экономика (или отдельно взятые точки роста) будет набирать ускорение.

Решение – в плоскости социальных обязательств. Не призываю «сбросить социальный балласт», но важно зафиксировать: шанс на экономический прорыв появится только тогда, когда найдется цивилизованное решение дилеммы «снизить налоги в условиях раздутых социальных обязательств». И важно помнить, что политик, когда нужно выбирать между «экономическим развитием» и «увеличением средств в бюджет», всегда выберет «увеличение средств в бюджет». Положительный результат дополнительных денег – имеешь здесь и сейчас, а последствия отложенного экономического развития перейдут по наследству преемникам, за пределы текущего политического цикла.

Рейтинг расходов расширенного* бюджета 2020 года, млрд грн

* Включает внебюджетные фонды, как, например, Пенсионный фонд Украины. Источник: Государственное казначейство Украины

Бюджетные расходы на пенсионное обеспечение,% ВВП

Источник: ОЭСР – данные за 2019 год, по Украине данные за 2020 год

Самые большие расходы бюджета, которые создают львиную долю налогового давления, это расходы на пенсионное обеспечение. На пенсии уходит 24% расширенного бюджета (2020 год), или 11,4% ВВП. Можно сколько угодно оптимизировать государственный аппарат или искать другие ресурсы для уменьшения налоговой нагрузки. Но очередные выборы, новый популист – и усилия снизить налоги и дать дорогу экономическому росту канут в Лету под давлением сладких обещаний высоких пенсий.

При этом «солидарка» дает умеренный уровень пенсионных доходов, а инвестированные работником средства в свое государственное пенсионное обеспечение и близко не выдерживают конкуренции с базовыми финансовыми инструментами (Пенсионный калькулятор).

«Ловушка бедности» в полный рост: развиваться не можешь, потому что нужно кормить пенсионеров, а пенсионеров накормить не в состоянии, потому что в слабой экономике. В такой конфигурации весь дополнительный ресурс, который будет появляться в стране благодаря экономическому росту, всегда будет находиться под риском «конфискации» в пользу пенсионеров, потому что это самые активные избиратели.

Своеобразный конфликт поколений. Чтобы молодежь имела будущее в Украине, нужно освободить ее от бремени прошлого. Но это сделать политически невозможно, потому что пенсионеры – важнейший электорат, а собственно размер пенсий – на уровне выживания.

Большая пенсионная реформа

Солидарная пенсионная система де-факто банкрот. Финансовое состояние Пенсионного фонда Украины остается стабильно тяжелым. Около 40% расходов Пенсионного фонда покрываются за счет трансфера из государственного бюджета. Откровенно говоря, солидарного пенсионного обеспечения в стране уже давно нет. То, что сейчас выплачивают большинству пожилых граждан, даже пенсией нельзя назвать – правительство просто выдает помощь по бедности людям, утратившим трудоспособность по возрасту.

Трансферт госбюджета в доходах Пенсионного фонда,% к ВВП

Источник: Пенсионный фонд Украины, Государственная служба статистики Украины

Один из сценариев предполагает, что через 30 лет две трети украинцев старше 65 лет не будут иметь право на государственную пенсию. Политический запрос будет в то время, когда две трети избирателей пенсионного возраста не будут иметь государственной пенсии?

Можно ждать, пока проблемы с «солидаркой» станут критичными и спровоцируют острый кризис. Все эти годы «пенсионное бремя» будет цементировать бедность и душить экономический рост налогами и постоянными потугами фискалов разоблачить незаконную занятость. А можно осознать, что пора демонтировать солидарную пенсионную систему. Признать, что вместо пенсий у нас давно «минимальный доход по возрасту», и цивилизованно прокладывать путь к новой устойчивой модели поддержки пожилых людей.

Это самая сложная, самая дорогая и самая длительная реформа, о которой когда-либо говорили в Украине. Но именно в нее стоит вкладывать крупные инвестиции, если мы хотим выйти на другой уровень развития. Эта реформа вырвет из рук популистов основной инструмент разрушения страны, освободит путь к снижению налоговой нагрузки и наконец лишит фискалов-государственников супер-воздействия, которое является источником системных перекосов в отношениях «бизнес – государство».

Модель устойчивой пенсионной системы должна включать пять базовых элементов.

Осознание ответственности за свое пенсионное будущее (не на кого переложить это бремя, государство не сможет обеспечить богатую старость).

Налоговую нагрузку на труд нужно радикально снизить.

Выбор способа сбережений должен быть добровольным, без принуждения.

Государство гарантирует лишь минимальную выплату по потере трудоспособности по возрасту.

Государство ответственно за стабильные макроусловия для сохранения пенсионных накоплений и несет ответственность за побуждение граждан смолоду беспокоиться о собственной старости.

Вариации реформы могут быть разные. Однако указанные элементы – это костяк устойчивой пенсионной системы будущего.

Важно понимать, что ни один вариант пенсионной реформы, который не будет иметь поддержки граждан, никогда не станет реальностью. Он может пройти голосование в парламенте. Однако всегда найдется политик, который построит карьеру на борьбе с ненавистным новшеством, и реформу «откотят» назад.

Поэтому первый шаг в построении устойчивой пенсионной системы будущего – это развеять иллюзии украинцев о государственной пенсии. Согласно опросу CASE Украина, 68,5% украинцев считают, что жизнь людей в старости должно обеспечивать государство. Такое мнение подавляющего большинства избирателей – это приговор для страны. Любую реформу в пенсионной сфере, даже такую умеренную, которую сейчас обсуждают (законопроект №2683), общество будет отбрасывать.

Чтобы хоть немного приблизиться к решению дилеммы, нужно убедить по крайней мере 50% избирателей, что на пенсию от государства им рассчитывать не стоит. Сизифов труд, но если украинцы даже о членстве в НАТО постепенно меняют мнение, то по поводу несостоятельности пенсионной системы убедить возможно. Стоит сопоставить очевидные вещи, чтобы понять, что «солидарка» – это масштабная финансовая пирамида.

Должна быть широкая дискуссия, результатом которой станет общественное принятие необходимости перемен и осознание правильности выбранного пути. Однако чтобы эта дискуссия не стала очередным бегом по кругу, возвращение к солидарной системы нужно исключить на государственном уровне.

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