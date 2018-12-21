Согласно социологии Тимошенко побеждает в 23 регионах Украины. Новости политики — Деловая столица

В победу Юлии Тимошенко на президентских выборах верят жители 23 из 24 украинских областей. В целом по стране это — 21% избирателей

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Об этом свидетельствует последнее исследование Социологической группы «Рейтинг».

Больше всего уверенных в том, что следующим главой государства станет именно лидер «Батькивщины» живет в Полтавской области — 29%. В Ровенской, Кировоградской, Волынской и Киевской областях — таких четверть.



Всего за последний год количество убежденных в победе Юлии Тимошенко выросла в среднем в три раза во всех регионах Украины. В некоторых областях — количество избирателей, которые видят президентом именно ее, увеличилось в пять раз (Луганская и Харьковская области).



В то же время за те же 12 месяцев существенно уменьшилась вера во второй срок действующего президента. В отдельных регионах — почти втрое. Так, в Одесской области в прошлом году этот показатель составлял 16%, в этом — только 6%.



Среди прочего, Петр Порошенко снова возглавляет антирейтинг кандидатов. За него ни в коем случае не проголосовали бы в среднем по стране более 50% опрошенных. Больше всего не любят президента в Одесской области — 75% и в Черниговской — 66%.



Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенного методом личного интервью приняли участие по 1600 респондентов в каждой области Украины. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.



Опрос также показал, что Юлия Тимошенко остается безоговорочным лидером президентской гонки. Она уверенно побеждает почти во всех регионах, в ряде областей ее поддерживают более четверти избирателей.

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