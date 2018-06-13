中俄双边贸易额今年有望超过千亿美元 Согласно прогнозам, в этом году объем двухсторонней торговли между Китаем и Россией превысит 100 млрд …

中国商务部新闻发言人高峰7号在北京表示，近年来，中俄经贸合作增长快、范围广、成效实、潜力大，年内双边贸易额有望突破千亿美元。

В последние годы торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией стремительно развивается и расширяется. В этой сфере достигнуты значительные результаты. Потенциал двустороннего сотрудничества огромен. Ожидается, что в этом году двусторонний товарооборот с большой вероятностью превысит отметку в 100 млрд. долл. США. Об этом 7 июня на брифинге в Пекине заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

去年，中俄双边贸易额达到８４０亿美元，同比增长２０．８％，今年前４个月实现３１２亿美元，同比增长２７．３％。贸易增速在中国主要贸易伙伴中位列第一位。

В прошлом году двусторонний товарооборот между Китаем и Россией достиг 84 млрд. долл. США, увеличившись на 20,8% по сравнению с 2016 годом. За первые четыре месяца этого года общий объем торговли между Китаем и Россией составил 31,2 млрд. долл. США, увеличившись на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По темпам роста товарооборота Россия занимает первое место среди главных торговых партнеров Китая.

高峰说，除了传统的能源、航天、航空、基础设施领域以外，双方积极推进远东开发、数字经济、跨境电商新兴领域合作，努力打造双边经贸关系新的增长点。

По словам Гао Фэна, кроме таких традиционных областей, как энергетика, авиация и космонавтика, инфраструктура, стороны активно продвигают сотрудничество в таких новых направлениях, как освоение Дальнего Востока, цифровая экономика, трансграничная электронная коммерция. Активно создаются точки роста двусторонних торгово-экономических отношений.

他表示，近年来，中俄两国战略性大项目合作成效显著，有力带动了双边贸易、投资和产业合作。

Он отметил, что в последние годы были достигнуты заметные результаты по целому ряду крупных стратегических проектов китайско-российского сотрудничества, что стимулировало развитие двусторонней торговли и инвестиций, а также промышленного взаимодействия.

在能源领域，东线天然气管道正在按计划建设，亚马尔液化气项目一期建成投产。民用航空领域，联合研制远程宽体客机ＣＲ９２９项目合资公司启动运营，项目研制进入了实质阶段，联合研制重型直升机项目合作稳步推进。在跨境基础设施方面，同江铁路桥、黑河公路桥建设总体进展顺利，有望于２０１８年和２０１９年分别建成。

В сфере энергетики в соответствии с планом и при соблюдении сроков строится газопровод восточного маршрута; завершён первый этап проекта Ямал СПГ, он уже пущен в эксплуатацию. В области гражданской авиации открыта китайско-российская совместная компания, которая разрабатывает широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт CR929. Данный проект уже вступил в фазу практической реализации. Стабильно продвигается сотрудничество по совместной разработке тяжелого вертолета. В области строительства трансграничной инфраструктуры в целом успешно проходит строительство трансграничного железнодорожного моста Тунцзян-Нижнеленинское и автомобильного моста между Хэйхэ и Благовещенском. Ожидается, что строительство этих двух мостов завершится в 2018 г. и 2019 г. соответственно.

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