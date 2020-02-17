Согласно прогнозам, в 2020 году сектор экспресс-доставки Китая обработает около 74 млрд. посылок

Экспресс-доставка давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни китайцев. В минувшем 2019 году количество полученных посылок на душу населения Китая составило 45 штук. Согласно статистике Государственного почтового управления КНР, в 2019 году сектор экспресс-доставки Китая обработал 63 млрд. посылок с годовым ростом на 24%. Доходы курьерской индустрии достигли 745 млрд. юаней (около 109,5 млрд. долл. США), увеличившись на 23% по сравнению с 2018 годом.

Благодаря бурному развитию экспресс-доставки в минувшем году в Китае были трудоустроены более 200 тыс. человек, обслужена онлайновая розничная торговля в размере 8 трлн. юаней (1 трлн. 175 млрд. долл. США). Вклад Китая в рост глобального рынка почтовых услуг превысил 50% – это выше показателей США, Евросоюза и Японии вместе взятых. По состоянию на конец 2019 года городские и сельские курьерские пункты охватили 96,6% территории Китая.

В 2020 году Государственное почтовое управление КНР запускает программу «Экспресс-доставка охватывает сельские районы» и приложит максимум усилий для того, чтобы каждая деревня, каждое село, имело пункты приема и выдачи посылок. Глава Государственного почтового управления КНР Ма Цзюньшэн по этому поводу сказал:

«Государственное почтовое управление КНР разработает трехлетний план действий, чтобы поэтапно в разных районах страны определить специфику почтовых отправлений в каждой отдельной деревне, чтобы соответствующим образом оптимизировать работу. Одновременно с этим, в стране установят разряд «золотых» и «серебряных» проектов курьерского сервиса, которые будут оптимально обслуживать современное сельское хозяйство».

Ма Цзюньшэн также отметил, что необходимо надлежащим образом реализовывать программу «Экспресс-доставка охватывает заводы». Необходимо рассматривать данную программу как основу повышения уровня согласованности логистических операций. Нужно поощрять курьерские предприятия путем скупки и перекрестного владения акциями, а также слияний и поглощений, повышать возможности цепочек снабжения, чтобы как можно скорее включиться в процессы промышленного Интернета. По этому поводу чиновник сказал следующее:

«Мы намерены опубликовать руководящие рекомендации относительно курьерских сервисов, чтобы культивировать ряд образцово-показательных проектов, таких как логистика для заводов, интеграция складирования и доставки, конечная доставка посылок, цепочки межрегионального снабжения, интегрированная электронная коммерция и т. д. Необходимо поощрять курьерские предприятия наращивать долю рынка в сферах экспресс-доставки, распределения и доставки медикаментов, холодной цепи поставок и т. д.»

В 2020 году Китай планирует сформировать усовершенствованную международную логистическую систему. Ма Цзюньшэн констатировал, что страна шаг за шагом модернизирует и расширяет зарубежную сеть экспресс-доставки. В 2020 году главный акцент будет сделан на расширении сети экспресс-доставки в сопредельных странах Юго-Восточной Азии. Затем сеть, как предполагается, будет распространена на страны, расположенные вдоль «Одного пояса и одного пути». Ма Цзюньшэн по этому поводу сказал следующее:

«Мы совместно с таможенными и коммерческими ведомствами разработаем план выхода за границу, охватывающий и почтовые операции и экспресс-доставку. Мы ускорим создание комплексных экспериментальных зон трансграничной электронной коммерции. Определим проектирование сооружений для получения и отправки посылок. Оптимизируем управление обменами международными отправлениями. Ускорим создание мониторинга международной экспресс-доставки. В настоящее время активно формируется международная авиационная маршрутная сеть экспресс-доставки. Мы намерены укрепить сотрудничество с заинтересованными странами в сфере нормативно-правового взаимодействия и инфраструктуры, чтобы устранить имеющиеся политические барьеры для выхода за границу».

Согласно прогнозам Государственного почтового управления КНР, в 2020 году сектор экспресс-доставки Китая обработает 74 млрд. посылок с годовым приростом на 18%. Доходы курьерской индустрии достигнут 1,1 трлн. юаней (около 161,8 млрд. долл. США) с годовым приростом на 15%. Общий объем почтовых операций превысит 1,9 трлн. юаней (около 279,5 млрд. долл. США) с годовым приростом на 20%.

Кроме того, Государственное почтовое управление КНР по-прежнему активно продвигает концепцию экологически чистого развития. В настоящее время показатель использования скотча шириной 4,5 см составляет 90%, что ежегодно помогает экономить около 100 млн. метров клейкой ленты. На 70% сократилась вторичная упаковка посылок. Показатель использования многоразовых транзитных мешков составляет 90%. В стране действуют 20 тыс. новых специализированных пунктов утилизации упаковочных материалов.

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