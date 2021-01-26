Согласно отчету МВФ глобальная экономика уменьшилась на 3,5% из-за коронакризиса

В Международном валютном фонде подсчитали, что глобальная экономика в 2020 году уменьшилась на 3,5% из-за коронавируса и спровоцированного им кризиса.

Об этом говорится в обновленном обзоре мировой экономики World Economic Outlook.

Экономический спад оказался не таким глубоким, как ожидали эксперты фонда. В октябре прогнозировалось падение 4,4%, но экономическая динамика во второй половине года оказалась более активной.

Обвал в 2020 году стал крупнейшим за многие годы — в 2009 году из-за мирового финансового кризиса падение составило всего 1,7%

Упали все без исключения крупные экономики мира: Испания — на 11,1%, Великобритания — на 10,0%, Италия — на 9,2%, Франция — на 9,0%, Индия — на 8,0%, Канада — на 5,5%, Германия — на 5,4%, Япония — на 5,1%, Россия — на 3,6%, США — на 3,4%.

Прогноз на 2021 год улучшен — рост глобальной экономики ожидается на уровне 5,5%, а не 5,2%, как ранее.

Оптимистичный прогноз базируется на тезисе, что экономическая активность будет увеличиваться благодаря вакцинам и дополнительным программам стимулирования в отдельных крупных странах.

Темпы роста будут значительно отличаться между странами в зависимости от доступа к медицинской помощи, действенности государственной поддержки, влияния вторичных эффектов и структурных характеристик экономики на начало кризиса.

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Прогноз на 2022 год остался без изменений — рост на 4,2%.

Ранее сообщалось, что Нацбанк высоко оценивает шансы на первый пересмотр миссией МВФ программы кредитования stand-by и получение очередного транша, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Кабинет министров в ходе переговоров с Международным валютным фондом заверил, что государственного регулирования цен на рынке газа в Украине не будет. Введение ограничений на 2 месяца – временная мера.

Объем плановых платежей Украины Международному валютному фонду в 2021 году составляет около $1,6 млрд.

Почти $1,36 млрд из этой суммы это погашение основной суммы долга и $0,26 млрд — выплата процентов, написал на своей странице в Facebook глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Уровень развития кредитования в Украине чрезвычайно низок, а кредитные рычаги финансирования бизнеса и населения используются недостаточно. Между тем проведение адекватной текущим условиям денежно-кредитной политики и преодоление дезинтеграции реального и финансового секторов могли бы стать мощными драйверами восстановления экономики Украины. Подробнее в материале «Кредитно-долговые аномалии».