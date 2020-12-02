Соглашение ОПЕК+ будет действовать в течение 2021 года | Терминал

Соглашение ОПЕК+ будет действовать в течение 2021 года и, возможно, дольше из-за сильного влияния пандемии на мировой спрос на нефть.

Такое мнение высказал президент Chevron Neftegaz Эндрю МакГран, выступая на сессии международного форума «Диалог Форт-Росс», пишет АНГИ.

«В соответствии с влиянием коронавируса на мировой спрос на нефть, я допускаю, что это соглашение будет действовать в 2021 году как минимум и, возможно, дольше», — сказал он.

МакГран отметил, что текущие цены на нефть и показатели спроса свидетельствуют о том, что соглашение ОПЕК+ будет действовать в краткосрочной перспективе.

МакГран выразил надежду, что в следующем году мировая экономика начнет постепенно расти вслед за восстановлением рынка в Китае.

Заместитель вице-президента Транснефти Владимир Каланда, выступая на этой же сессии, отметил, что условиях пандемии, ставшей причиной непредсказуемости и турбулетности на рынках, делать прогнозы сложно. «Мы обоснованно осторожно оптимистичны, давая оценку нашим будущим шагам в части развития международной кооперации», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Транснефть участвует в международных проектах, но отметил, что давать какие-либо прогнозы на данном этапе тяжело.

«Терминал» писал, страны ОПЕК и их союзники во вторник проводят встречу министерского комитета, на которой рассматриваются возможные корректировки планов поставок нефти на следующий год.

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