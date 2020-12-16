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Собянин заявил о сохранении «мягких» ограничений в Москве в ближайшие месяцы

Мировая экономика 16 Дек 2020
Собянин заявил о сохранении «мягких» ограничений в Москве в ближайшие месяцы
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12:36

Москва в ближайшие месяцы будет жить в условиях «мягких» ограничений, связанных с коронавирусом, власти воздерживаются от радикальных мер. Об этом, выступая на заседании Мосгордумы, заявил мэр города Сергей Собянин.

Собянин заявил о сохранении «мягких» ограничений в Москве в ближайшие месяцы

Как отметил Собянин, Москва старается работать без масштабных локдаунов.

«Можно было бы закрыть всю деятельность в городе и эпидемия резко пошла бы, наверное, на спад, но какова бы была цена? Миллионы безработных, обнищание людей, разорение предприятий. Поэтому мы воздерживаемся от таких радикальных мер, как говорится, до последнего», — сказал он.

По его словам, при этом в Москве максимально мобилизуется вся система здравоохранения.

«Уверен, что принятые нам решения сработают и в 21-м году экономика Москвы начнёт возвращаться к устойчивому росту. Также очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить в условиях относительно мягких, но всё же ограничений. И вся мировая экономика по-прежнему будет испытывать потрясения», — добавил он.

Накануне власти Москвы также отмечали, что в столице нет предпосылок для введения полного локдауна.

Кроме того, Собянин, говоря о возможности ужесточения мер в Москве, заявлял, что власти пойдут на это только в том случае, если медицинская система перестанет справляться с потоком новых больных.

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