Со знанием предмета – Наука – Коммерсантъ

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Рейтинговое агентство RAEX впервые опубликовало предметные рейтинги университетов России – 10 списков вузов-лидеров по различным направлениям подготовки. Половину из них возглавляет МГУ им. Ломоносова.

Безоговорочным лидером предметных рейтингов стал Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, занявший первые места в пяти сферах: это математика, физика и астрономия, ИТ, инжиниринг и технологии, а также гуманитарные науки. В предметной области «экономика и управление» МГУ занял второе место и уступил только НИУ ВШЭ. Лучшим вузом по направлению «машиностроение и робототехника» признан МГТУ им. Н.Э. Баумана; лидером в сфере «строительство и архитектура» стал Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет; лучшим медицинским вузом признан Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова; в рейтинге в сфере «сельское хозяйство» первое место занял Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева.

Помимо МГУ, к лидерам «общего зачета» предметных рейтингов можно отнести МФТИ, СПбПУ Петра Великого, СПбГУ, НИЯУ МИФИ, УрФУ и Новосибирский и Томский госуниверситеты. МФТИ – это единственный университет (не считая МГУ), входящий в топ-3 сразу четырех предметных рейтингов. А Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – лучший вуз по предметному охвату: СПбПУ представлен сразу в восьми рейтингах. Уральский федеральный университет, как и МГУ, вошел в семь списков. В шесть рейтингов вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Распределение бюджетных мест по направлениям подготовки в 2020/21 г.





Источник: RAEX

Математика

В рейтинге по направлению «математика» с большим отрывом лидирует Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, следом расположились МФТИ и Санкт-Петербургский государственный университет. МГУ заметно опережает все университеты России по количеству научных публикаций по математической тематике: по данным Web of Science Core Collection научная продуктивность МГУ в 1,7 раза превосходит результат ближайшего преследователя по этому показателю – СПбГУ (2,0 тыс. статей против 1,2 тыс.). По количеству ссылок на статьи по математике отрыв МГУ также велик – 3,7 тыс. против 2,6 тыс. у СПбГУ.

Математика – одна из немногих сфер, в которой успехи России хорошо заметны на мировой арене. Транснациональные корпорации охотно приглашают на работу выпускников мехматов, поскольку развитые математические способности помогают решать сложные и нестандартные задачи. Ведущие научные лаборатории мира с удовольствием привлекают российских ученых в исследовательские проекты. Важно, что фундаментальное математическое образование способствует адаптивности – то есть умению перестраиваться, быстро осваивать новые знания и навыки. К слову, это очень ценный актив во времена «эры беспорядка», готовиться к которой предлагают нам аналитики Deutsche Bank.

Студенты вузов с наиболее сильным математическим профилем успешно поддерживают реноме отечественного образования. Так, МФТИ на пару с Университетом Амстердама является мировым лидером по количеству студентов-призеров престижной математической олимпиады IMC за последние 6 лет. Физтех здесь не одинок: еще пять российских вузов из года в год демонстрируют высокие результаты на этой олимпиаде – это МГУ, СПбГУ, Новосибирский госуниверситет, НИУ ВШЭ и Университет ИТМО.

Спрос на образовательные программы в области математики довольно неоднороден. Если говорить о фундаментальной математике, то количество обучающихся на таких направлениях всегда было небольшим. Этот вполне естественно, и сегодня никаких предпосылок для расширения этого элитного клуба не наблюдается. Другое дело – прикладная математика, программы на стыке математики и ИТ. Для ведущих российских вузов они являются сейчас одними из главных драйверов, а спрос на такие программы просто зашкаливает. Так, в 2020 году в Университете ИТМО проходной балл по направлению «Прикладная математика и информатика» превысил 100 (на это влиял не только ЕГЭ и балл за олимпиады, но и дополнительные баллы за индивидуальные достижения). В итоге большая часть бюджетных мест была распределена между победителями и призерами различных олимпиад школьников. А в НИУ ВШЭ сложилась невиданная ранее ситуация – почти все бюджетные места по направлению «прикладная математика и информатика» заняли победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников.

Физика и астрономия

Область «физика и астрономия» — самая «малонаселенная» группа направлений подготовки из всех предметных рейтингов RAEX. Так, количество бюджетных мест на первом курсе для физиков в 2020 году составило всего 4,4 тыс. на всю Россию. Это в три раза меньше, чем в сфере «экономика и управление», и в четыре раза меньше, чем по направлению «архитектура и строительство». Справедливости ради стоит отметить, что направления, связанные с физическими технологиями (в том числе ядерными) здесь не учитываются – они анализируются в рамках укрупненного направления «инжиниринг и технологии». Скромные объемы подготовки будущих физиков коррелируют с низким спросом абитуриентов: в сфере «физика и астрономия» доля поступивших на платной основе является самой низкой среди всех 10 предметных рейтингов RAEX – она составляет всего 12%, что даже ниже, чем в сфере «сельское хозяйство» (14%). Но есть и исключения: лидеры рейтинга, МГУ и МФТИ, значительно более привлекательны для обучения по контракту – доля платников по физическому направлению составила 24% в МГУ и 26% в МФТИ. Физтеху удаётся удерживать очень высокие требования к абитуриентам даже несмотря на самые большие в России масштабы набора на физические специальности: при бюджетном приеме более 500 человек средний конкурсный результат зачисленных в 2019 году превысил 100 баллов (с учетом индивидуальных достижений).

Направление: «Физика и астрономия»



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Источник: RAEX.

Невысокая популярность физики у молодежи в целом по России – следствие дефицита молодых людей, желающих строить научную карьеру. А между тем, в сфере физики такие перспективы могут быть ближе, чем где-либо еще. Научные результаты исследований российских ученых в области физики вполне могут считаться выдающимися — по крайней мере, на фоне других направлений. За период с 2015 по 2019 год по темам, связанным с физикой, количество проиндексированных в Web of Science статей превысило 85 тысяч – это наивысший результат для России. Из них около 31 тыс. статей приходится на одну лишь сферу прикладной физики – это сопоставимо с публикациями по всем сферам в области медицины вместе взятым.

Информационные технологии

Рейтинг лучших университетов в сфере информационных технологий агентство RAEX публикует во второй раз. Учитывая огромный интерес к сфере ИТ и высокую её значимость для развития цифровой экономики, в рейтинге вузов в сфере ИТ было решено применить расширенный перечень критериев оценки, по сравнению с остальными предметными рейтингами. Помимо базовых параметров (качества приема, библиометрии и репутации), в данном рейтинге учитывались: степень охвата вузом ИТ-направлений, актуальных для развития цифровой экономики (в том числе т.н. «сквозных технологий», указанных в правительственных документах), патенты в сфере ИТ и свидетельства на программы ЭВМ, выручка университетов от ИТ-услуг, доход выпускников ИТ-направлений и некоторые другие показатели.

Победителем рейтинга в сфере ИТ стал МГУ им. М.В. Ломоносова, второе место занял МФТИ, а на третьем месте расположился Университет ИТМО из Санкт-Петербурга. Тройка лидеров рейтинга в сфере ИТ широко известна за пределами России благодаря своим студентам – именно ИТМО, Физтех и МГУ входят в топ-10 вузов мира, подготовивших наибольшее количество призеров самой престижной международной олимпиады по программированию ACM ICPC, в которой участвуют студенты из более чем 100 стран.

ИТ-направления очень популярны среди абитуриентов, это доказывается статистикой за прошедшие годы. «Думаю, что рост популярности связан с осознанием ребят, что информационные технологии окружают нас вокруг, что это большая часть экономики и там достаточно еще места для творчества и быстрого роста. Имеют значение и достижения предшественников, которые известны не только как «русские хакеры», но и как многократные чемпионы мира по программированию, победители всевозможных соревнований по кодингу, разработчики языка программирования Kotlin. Ну и в целом, сейчас это модная профессия, — говорит Алексей Итин, начальник управления студенческих медиа, начальник отдела приема в бакалавриат Университета ИТМО.

Направление: «Информационные технологии»



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Источник: RAEX.

Стремительный рост популярности темы цифровизации ощущают и в социально-гуманитарных вузах, для которых тема ИТ исторически не являлась профильной. «Фактически мы стоим на пороге четвертой промышленной революции и нового технологического уклада. Еще два года назад все студенты хотели писать дипломные работы по криптовалютам и блокчейну, — говорит Олег Пичков, декан факультета Международных экономических отношений МГИМО. — Сейчас же пошел сильный уклон в робототехнику, искусственный интеллект, умные системы. Все это так же находится внутри большого тренда цифровизации. Во всех наших специализациях сегодня присутствует цифровой аспект».

Инженерный блок

RAEX публикует сразу три предметных рейтинга, связанных с подготовкой инженеров. Это рейтинг вузов в сфере «инжиниринг и технологии», охватывающий большинство предметных областей из раздела «инженерное дело, технологии и технические науки», согласно классификатору Минобрнауки. Два направления были вынесены за скобки — для сфер «машиностроение и робототехника», а также «строительство и архитектура» RAEX составил отдельные рейтинги. Надо сказать, что по масштабам подготовки студентов инженерный блок является самым крупным – на три рассматриваемых укрупненных направления приходится почти 100 тыс. бюджетных мест первокурсников – это почти треть всего бюджетного приема страны.

Рейтинг вузов в сфере «инжиниринг и технологии» позволил выделить довольно большое количество конкурентоспособных университетов – в инженерной сфере разрыв между лидерами и середняками гораздо меньше, чем, например, в рейтингах вузов по экономическим и гуманитарным направлениям. Участники инженерного рейтинга демонстрируют вполне сопоставимые результаты, и по этой причине в публикуемый список было включено сразу 30 вузов, что на сегодня является максимальным значением для предметных рейтингов RAEX.

Первое место рейтинга в сфере «инжиниринг и технологии» занял МГУ им. М.В. Ломоносова. Такой результат стал несколько неожиданным, поскольку масштабы подготовки по инженерным направлениям в МГУ совсем невелики. Однако даже это не поколебало значимость Московского университета для научных исследований в инженерной сфере – по цитированию публикаций в инженерных журналах, индексируемых в Web of Science, МГУ почти в полтора раза опережает ближайшего преследователя – НИЯУ МИФИ. Вторая причина высокой позиции МГУ – высокая репутация среди респондентов, оценивавших конкурентоспособность университетов в инженерной сфере: по результатам опросов студентов и выпускников, а также представителей академического сообщества МГУ уступил только МГТУ им. Н.Э. Баумана. Бауманка по сумме всех показателей заняла второе место в инженерном рейтинге, на третьей позиции расположился МФТИ. В целом же по топ-30 рейтинга говорить о доминировании Москвы не приходится – сразу 19 участников списка лучших «прописаны» в других регионах (из них выделяется Санкт-Петербург, где расположены семь вошедших в рейтинг университетов, и Томск, представленный здесь тремя вузами).

В сфере «машиностроение и робототехника» первое место занял Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. В тройку призеров также вошли Университет ИТМО и Томский политехнический университет. К преимуществам машиностроительного образования можно отнести тесную связь университетов с промышленностью, которая дает обучающимся возможность приобретать практический опыт в процессе обучения. Форматы сотрудничества могут быть разными, например, организация базовой кафедры или открытие корпоративной магистратуры.

Ряд опрошенных экспертов говорят о сближении традиционного машиностроения с перспективными технологиями – робототехникой, цифровыми технологиями. Например, в ИТМО направления, которые относятся к сфере машиностроения, преподаются на мегафакультете компьютерных технологий и управления. Директор факультета Алексей Бобцов рассказывает, что в конце нулевых он попросил убрать слово «прибор» из всех рекламных проспектов, потому что оно не ассоциировалось с чем-то новым и перспективным. Сейчас, по его мнению, парадигма снова должна меняться. «Машиностроение перспективно, когда внутри него ИТ (или «искусственный интеллект») равны физической реальности, – говорит Алексей Бобцов. – При этом без связей с внешним миром, без взаимодействия с «экосистемой» не справиться. Надо заниматься таким продуктом, который будет перспективен для рынка труда».

В рейтинге вузов в сфере «строительство и архитектура» насчитывается наибольший процент региональных вузов. Это, по сути, самый нестоличный рейтинг, где только два из десяти лучших вузов представляют Москву. Кроме того, это единственный предметный рейтинг, победитель которого находится за пределами МКАД – в рейтинге вузов по направлению «строительство и архитектура» на первом месте расположился Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. СПбГАСУ является самым крупным вузов России в рассматриваемой сфере (около 3,5 тыс. зачисленных первокурсников), но, несмотря на масштабы приема, опережает занявший второе место в рейтинге МГСУ по среднему баллу поступивших в вуз (76,7 против 70,0).

Сегодня на всех уровнях строительной отрасли ощущается нехватка квалифицированных специалистов, и потребность в кадрах будет стремительно расти с каждым годом, отмечает Мария Врублевская, начальник Управления стратегического планирования и программ развития СПбПУ Петра Великого. Прежде всего, это связано с высокой наукоемкостью и капиталоемкостью, применением новейших технологий информационного моделирования в строительстве, создания «умных» объектов промышленного и гражданского строительства и транспортных сооружений, интеллектуальных транспортных систем, дальнейшей цифровизацией отрасли.

Врио ректора НИУ МГСУ Павел Акимов отмечает постоянно растущий спрос на творческие направления подготовки: архитектуру, градостроительство, реставрацию и реконструкцию. В учебный процесс активно внедряются цифровые технологии, математическое моделирование архитектурных объектов позволяет значительно расширить возможности проектирования. При этом архитектурную графику и рисунок сложно преподавать в онлайн-режиме, необходим аудиторный контакт преподавателя с обучающимся. Поэтому МГСУ стремится сочетать онлайн-лекции с очной практической работой.

Что же касается строительства, то наиболее востребовано обучение на программах специалитета, а не бакалавриата, сообщили в СПбПУ. Примеры — «строительство уникальных зданий и сооружений», «строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений»). А вот интерес абитуриентов к бакалаврским программам, постепенно снижается, рассказали в СПбПУ: «По всей видимости, становится все понятнее принцип, гласящий о том, что «специализация рождает мастера». Обучение по уровню подготовки «бакалавриат» носит универсальный характер и направлено на получение общих знаний и формирование общепрофессиональных компетенций в строительной деятельности». К слову, скепсис в отношении бакалавриата в инженерном образовании выражали и многие другие опрошенные RAEX эксперты, причем с разной технической специализацией: за четыре года крайне сложно подготовить качественного выпускника.

Экономика и управление

Среди всех публикуемых агентством RAEX рейтингов университетов самым «московоцентричным» можно назвать перечень лучших вузов в сфере экономики и управления. Только два из десяти лидеров этого рейтинга расположены за пределами Москвы – это занявший пятое место Санкт-Петербургский государственный университет, а также расположившийся на девятом месте университет ИТМО.

Спрос абитуриентов при выборе сферы для обучения уже много лет устойчиво смещен в сторону экономической направленности. Из 10 вузов с самой высокой стоимостью платного обучения среди участников ежегодного рейтинга RAEX-100 ровно половина приходится на экономические вузы, тогда как ни один технический вуз в число лидеров по стоимости обучения не вошел. За качественное образование родители будущих экономистов и управленцев охотно готовы платить – основная масса контингента (71%) зачислена на платной основе, бесплатно обучаются только 29% первокурсников вузов из топ-10. Для сравнения: по данным Росстата за 2019 год, процент бюджетников в целом по стране значительно выше – 59%.

В сфере «экономика и управление» разрыв между вузами-лидерами и вузами-середняками огромен. На это, в частности, указывает то, как оценили свои вузы студенты и выпускники. Так, свыше двух третей респондентов (69%), представляющих вузы из топ-10 в сфере «экономика и управление», удовлетворены своими университетами, и не хотели бы получить образование в иных российских вузах даже при наличии такой возможности. В вузах из второй десятки ситуация не столь радужна: удовлетворены качеством образования немногим больше половины студентов вузов (55%).

Перечень экономических и управленческих направлений довольно обширен, и не все сферы обучения одинаково востребованы. Так, на крупнейшем в МГИМО факультете международных экономических отношений популярны такие направления, как международные финансы, международный учет, анализ и аудит, мировая экономика, управление рисками и страхование. «Вместе с тем, в этом году в МГИМО закрыли специализацию по мировому рынку труда и международной миграции, и не потому, что эта тема неважная или ненужная: просто статистика поступлений показала, что студенты все реже видят себя в этой сфере», — рассказал Олег Пичков, декан факультета Международных экономических отношений МГИМО.

За последние годы университеты с сильным социально-экономическим профилем нарастили масштабы участия в подготовке школьников. Если в советские времена в фокусе внимания ведущих университетов были математика и естественные науки (на них специализировались первые в стране школы при университетах Москвы, Ленинграда и Новосибирска), то сейчас практика взращивания молодых специалистов со школьной скамьи активно применяется и по социогуманитарным направлениям. В частности, при абсолютном большинстве ведущих экономических и гуманитарных университетов сегодня функционируют свои лицеи (например, при НИУ ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГЛУ, РГГУ). Активно развиваются и другие формы поддержки молодежи – в подшефных школах открываются профильные классы, для обучения школьников привлекаются преподаватели вузов.

«Если мы хотим получить компетентных абитуриентов по социологии, экономике, гуманитарным сферам, то необходимо много инвестировать в диалог с ними. Очень важны объемы чтения: в российских школах они сократились, и поэтому университеты вынуждены исправлять ситуацию, расставлять совершенно другие акценты, — говорит проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин. — Из обычной школы вряд ли выйдет абитуриент с углубленными знаниями по экономике или социологии. У него нет ни такого предмета, ни такого экзамена. Обществознание все-таки недостаточно формирует нужные компетенции».

Гуманитарные направления

Пьедестал рейтинга лучших вузов по гуманитарным направлениям заняли МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и НИУ ВШЭ. Следует отметить, что в данном рейтинге оцениваются строго гуманитарные области (филология, лингвистика, история, философия, переводоведение и др.), при этом смежные социальные направления (такие как журналистика, юриспруденция, социология) здесь не рассматриваются.

Топовые вузы рейтинга по гуманитарным направлениям имеют огромный авторитет среди выпускников элитных школ: около 70% абитуриентов из 10 лучших гуманитарных школ из рейтинга RAEX выбрали для поступления МГУ, МГЛУ или НИУ ВШЭ.

В гуманитарной сфере ядром современного образования можно назвать междисциплинарный подход, отмечает Ольга Егорова, директор проектного офиса международного сотрудничества МГЛУ. Так, студенты лингвистического университета могут получить две специальности либо стать востребованными многопрофильными специалистами. К примеру, сейчас в России не хватает юридических и судебных переводчиков и лингвистов – профессионалов, которые одновременно разбираются в тонкостях российского и зарубежного законодательства и умеют переводить судебную документацию или заседания. «Чтобы стать таким специалистом, необходимо обучаться именно в междисциплинарном контексте, что мы и предлагаем нашим студентам, — говорит Ольга Егорова. — Точно так же, например, в сотрудничестве с международными партнерами мы обучаем патентных терминологов. Эти выпускники будут экспертами в терминах и одновременно будут знать, как управлять изобретениями и защищать интеллектуальную собственность. Мы понимаем, что через пять или десять лет наши выпускники смогут быть успешными, только если мы научим их пониманию того, что время «одномерных» профессий ушло, рынок требует от специалиста целого набора разнопрофильных компетенций, работодатели ищут сотрудников, которые умеют меняться и развиваться».

Медицина и здравоохранение

Первое место в рейтинге по направлению «медицина» уверенно занимает Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, следом расположились Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова. В топ-20 рейтинга вошли не только медицинские вузы, но и многопрофильные университеты, имеющие в своем составе подразделение по медицинскому образованию (МГУ, СПбГУ, Новосибирский госуниверситет, Уральский федеральный университет и другие).

Сразу 13 медицинских вузов в 2020 год сумели войти в топ-100 комплексного рейтинга вузов RAEX-100, что свидетельствует о высоком качестве образования. Медицинское образование в России имеет ряд преимуществ. Одно из них — сохранившийся с советских времен формат специалитета. Учащиеся медицинских вузов хорошо обеспечены профессорско-преподавательским составом – в среднем на 100 студентов-медиков в прошлом учебном году приходилось 11,9 преподавателя, в то время как в среднем по сотне лучших вузов России – 7,3 преподавателя. Российские медицинские университеты привлекательны для абитуриентов из-за рубежа. Так, доля иностранных студентов в топовых медвузах составляет в среднем 14,7%, что значительно больше, чем среднее значение вузов топ-100 рейтинга (11,7%).

Если смотреть с позиции абитуриента, важным преимуществом медицинского образования в России является его доступность. Цены на обучение в лучших медицинских университетах заметно демократичнее, чем в сильнейших вузах из других областей. Так, средняя стоимость платного обучения на 1-м курсе очного отделения в трёх лучших медицинских вузах в 2019/20 учебном году составила 307,3 тыс. рублей в год (это заметно ниже, чем в трех ведущих вузах социогуманитарного профиля, где цена превышает 480 тыс. рублей). Сказываются на доступности и широкие возможности поступить в рамках целевого приема. По результатам приемной кампании 2019/2020 года доля целевиков среди будущих медиков составила 25,5%, в то время как по всем другим вузам рейтинга RAEX доля целевого приема в среднем находилась на уровне 7,5%.

Сельское хозяйство

Невысокий престиж образования в сфере «сельское хозяйство» представляет собой тормоз для развития этой социально значимой сферы. Публикуемый RAEX список ограничен лишь 7-ю вузами, осуществляющими подготовку по сельскохозяйственной тематике: результаты оставшихся за бортом списка значительно ниже, чем у включенных в рейтинг участников.

В целом, аграрное образование сегодня намного менее конкурентоспособно, по сравнению с другими социально значимыми сферами – медицинской, педагогической. Лидеры предметного рейтинга в сфере «сельское хозяйство» – Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева и Ставропольский государственный аграрный университет – это единственные аграрные вузы в списке ста лучших вузов России RAEX-100. Для сравнения, от педагогического сектора в рейтинг RAEX-100 ежегодно входят 4-5 университетов, от медицинского – свыше 10.

Рейтинги RAEX фиксируют откровенно низкий уровень финансирования ведущих аграрных вузов: на одного студента здесь приходится в 1,8 раза меньше средств, чем в среднем в вузах из топ-100 рейтинга (225 тыс. рублей против 407 тыс.). Между тем, масштабы приема студентов в этой сфере довольно высоки – всего по России в 2020 году для первокурсников было выделено свыше 15 тысяч бюджетных мест. Обучение на коммерческой основе здесь скорее редкость – по данным RAEX, платить за свое образование готов только каждый седьмой студент, обучающийся по аграрной тематике. И это не удивительно, ведь статистика о доходах выпускников не дарит радужных перспектив потенциальным агрономам – сельское хозяйство относится к числу финансовых аутсайдеров. И это, впрочем, уже не столько образовательная, сколько экономическая и социальная проблема.

Алексей Ходырев, исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» Рейтингового агентства RAEX

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