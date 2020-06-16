Снова вместе. Почему «московская зозуля» Тимошенко простила «чихуахуа» Ляшко. Новости политики

В бывшем округе «слуги» Валерия Давыденко обкатывается союз Олега Ляшко и Юлии Тимошенко против «ЕС», а Банковая может поддержать бывшего парламентария Александра Грановского

Фото: facebook.com/TetyanaLupova

«Радикально-сердечный» альянс

Лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко неожиданно для многих поддержала лидера «радикалов» Олега Ляшко на довыборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №208, который освободился после смерти «слуги» Валерия Давыденко.

«Мы настаиваем на том, чтобы выборы народного депутата по 208-му округу в Черниговской области были проведены немедленно. Я считаю, что на 208-м округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого в этом округе поддерживают больше 30% человек. Это Олег Ляшко», — сказала Тимошенко на брифинге в парламенте.

По ее словам, у Ляшко в 208-м округе есть реальные шансы на победу. «Я считаю, что в парламент должны прийти люди, которые будут исповедовать не сдачу национальных интересов, а защиту национальных интересов. Поэтому наша команда поддержала кандидатуру Олега Ляшко как единого кандидата от украинских сил по 208-му округу. Мы не будем выдвигать своего кандидата», — сказала Тимошенко.

Украинцев, которые несистемно интересуются политикой, такое заявление лидера «Батьківщини» могло бы здорово удивить. Ведь последние лет пять Ляшко поносил Тимошенко на чем свет стоит, и «московская зозуля» — это одно из наиболее приличных прозваний из его арсенала. Хотя и Тимошенко, нужно отдать ей должное, в долгу не оставалась.

Нынешний же союз двух бывших соратников (Ляшко впервые прошел в Раду от БЮТ в 2006 г.) — это очередное доказательство того, что в политике нет вечных врагов, а есть вечные интересы. Это пристрелка к широкому объединению, бенефициарами которого могут стать Ринат Ахметов и Игорь Коломойский — олигархи, в чьих интересах в настоящее время действуют эти политики. Ахметов сегодня возвращается к системной поддержке «радикалов» после их провала на парламентских выборах, что же касается Тимошенко, то достаточно вспомнить, как она боролась против принятия «антиколомойского» закона.

Основная задача Тимошенко и Ляшко — дискредитировать идею, что единственной эффективной оппозицией к Зе-власти выступает «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Также «Батьківщина» и Радикальная партия готовятся объединить усилия во время участия в местных выборах в октябре.

Примечательно в этом контексте смотрится и встреча Тимошенко с системным спонсором «Сводобы» Игорем Кривецким. Как писали львовские СМИ, в мае они встречались в загородном комплексе Кривецкого во Львовской области «Эдем», ради чего Тимошенко пропустила внеочередное заседание Рады. Можно предположить, что в числе обсуждаемых вопросов была и работа на снижение рейтинга «Евросолидарности» в ключевом для себя регионе — Львовской области.

Интрига на Банковой

Между тем на Банковой развивается своя аппаратная интрига вокруг выборов в округе №208. Анонимные телеграм-каналы и некоторые другие источники пишут о том, что в округе готов попробовать свои силы народный депутат VIII созыва Александр Грановский. Поддержать бывшего соратника Порошенко, который сейчас находится в Израиле, якобы намерены глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко и первый замруководителя Офиса президента Сергей Трофимов, а также глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. На прошлых парламентских выборах Корниенко и Прокопенко весьма эффективно работали с Давыденко и областной организацией партии «Наш край», а теперь свои возможности они могут задействовать в пользу Грановского, шансы которого выиграть выборы у Олега Ляшко в таком случае возрастают.

Провайдером этой схемы называют Трофимова, который якобы убеждает Владимира Зеленского в том, что не нужно дополнительно усиливать Ахметова, позволяя Ляшко попасть в Верховную Раду. Вместо этого нужно помочь кандидату, который будет полезен Банковой в парламенте, а Грановский сегодня — злейший враг группы Коломойского в «Слуге народа», проигравший на мажоритарке одному из ее представителей Александру Куницкому.

Альтернативную точку зрения имеет руководитель ОП Андрей Ермак, убеждая президента укрепить отношения с важным неформальным партнером Ахметовым, не выдвигая сильного кандидата от «Слуги народа» в 208-м округе и не используя административный ресурс против Ляшко. Скорее всего, Грановский не станет участвовать в выборах, не достигнув соглашения с Трофимовым и Корниенко. То есть о том, кому удалось убедить Зеленского в правильности схемы, можно будет узнать, когда начнется регистрация кандидатов.

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