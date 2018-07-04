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СНБО: Турция будет поставлять Украине беспилотники

Экономика Украины 04 Июл 2018
СНБО: Турция будет поставлять Украине беспилотники
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  • СНБО: Турция будет поставлять Украине беспилотники  Военное обозрение

  • Турция планирует поставлять в Украину беспилотные авиакомплексы  Телеграф

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