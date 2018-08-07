СНБО разработает план по противодействию вмешательства РФ в выборы, — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны провести заседание, посвященное противодействию вмешательству России в выборы

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы. Должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан», — отметил Порошенко.

Он также уточнил, что в ЕС не сомневаются в подготовке Россией масштабных вмешательств в ивыборы. Кроме того, ранее Украина договорилась с партнерами координировать усилию по борьбе с таким вмешательством.

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