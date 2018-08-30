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Смягчение пенсионной реформы Путиным — насмешка над народом России

Мировая экономика 30 Авг 2018
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  • Смягчение пенсионной реформы Путиным — насмешка над народом России  Радиостанция ЭХО МОСКВЫ (Блог)

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    Источник

    Project Syndicate (США): Миф о вековой стагнации →



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